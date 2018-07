El finado en Viveiro por picaduras de avispa no sabía que era alérgico

El hombre finado el sábado pasado en Viveiro no era sabedor de que tuviese alergia al veneno de las avispas, pese a que había sufrido antes picaduras, tanto de la especie autóctona como de abejas, según su familia, que está destrozada por esta desgracia y asegura que era cazador y estaba muy acostumbrado a andar por el monte. Félix González Díaz, de 43 años, recibió este lunes el adiós de sus parientes y amigos en la iglesia y cementerio de Magazos.

La familia reitera que "a día de hoy seguimos sin saber que era alérgico porque todavía no están los resultados de la autopsia", afirma la prima hermana, Carla Díaz Leal. La Policía Nacional ratificó este lunes esta versión de los familiares, quienes agradecen el apoyo "en estos días tan difíciles".

Ambos amigos aún no habían empezado a desbrozar cuando les atacaron. "Bajaron del coche, cogieron la maquinaria y de camino a casa los picaron", dice la familia, que precisa que el fallecido recibió tres picaduras de velutina en un brazo y "cayó redondo, se derrumbó; al amigo no le dio tiempo a hacer nada, intentó reanimarlo, pero no hubo nada que hacer. Los servicios médicos estuvieron una hora tratando de reanimarlo. Solo pudo decir: No me encuentro muy bien, no estoy viendo".

La familia puntualiza asimismo que el compañero que recibió una picadura es alérgico a la avispa europea, razón por la que tenía la vacuna específica para esta en la casa de A Rozada, donde ocurrieron los hechos, en la parroquia de Boimente. De hecho, llegó a inyectársela, pero no surtió efecto.

La Policía Nacional apuntó que los efectivos que atendieron la emergencia fumigaron y sellaron con espuma la raíz donde supuestamente estaba el avispero.

Familiares indican que "parece que tiene que morir alguien para tomar medidas. O ni siquiera así. Nosotros seguiremos luchando". El amigo asegura en un vídeo publicado este lunesen las redes sociales que se trata de velutinas.