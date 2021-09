Fina Geada agrava la crisis del PSOE en O Valadouro al no apoyar sueldos del BNG

La concejal socialista de O Valadouro Fina Geada sorprendió este jueves a propios y extraños al votar en contra de las dedicaciones parciales para el BNG —dos de 8.000 euros— a las que se sumaría una de 20.000 para el alcalde, el socialista Edmundo Maseda, tras la remodelación del gobierno local, del que pasarían a forma parte los dos ediles nacionalistas tras el acuerdo de gobierno suscrito el pasado agosto. Un acuerdo que rubricó la propia Geada, pero cree que fue "algo precipitado e igual teníamos que pensarlo más", pero lo respaldó, asegura, para poder aprobar unos presupuestos "que realmente son muy necesarios, pues llevamos con las cuentas prorrogadas desde 2017 y no se puede hacer nada", recalca.

Un pacto en el que a Geada se la despojaba de las concejalías que llevaba hasta ahora, entre ellas la de cultura, para asumir una de menor entidad, como es la de participación ciudadana y adjunta a la alcaldía, "un nombre muy llamativo, pero carente por completo de contenido y sin nada de gestión, que es lo que me gusta a mí y es lo que llevo haciendo todos estos años", dice.

"En cultura llevo trabajado como una burra, preparando actividades todo el verano donde yo misma he tenido que estar montando, desmontando y limpiando las sillas para todos los eventos y queda cerrado el programa de las fiestas de la semana próxima", aclara.

Geada no esconde la falta de comunicación en el partido en el municipio. "El alcalde no habla con nadie", ni siquiera en estos días previos al pleno "se ha dirigido a mí para decirme nada", confiesa, y eso que las cosas ya estaban calientes tras la dimisión hace unos días de otra edil, María Mon Geada, que es además la hija de Fina "y que sabían que las cosas no estaban bien". Por ello, lamenta que el alcalde cediera a las presiones del BNG "para dejarme fuera".

"Está claro que ellos no me pueden ver, porque me culpan de la ruptura del anterior pacto, pero mi partido me ha engañado también a mí. Quieren que sea un florero y yo no lo permito", asevera, para justificar por qué rechaza la nueva dedicación que le proponían.

Un punto en el que quedó aprobado que el BNG llevaría las concejalías de obras de más de 9.000 euros y deportes, que asume el edil Eliseo Teijeiro, y las de cultura, normalización lingüística y medio rural, de las que se encargará el portavoz, Eduardo Chao. Unas delegaciones que deberán asumir sin sueldos, pues fue en el punto de las dedicaciones exclusivas cuando Geada votó en contra, junto al PP y Udival.

"No es tan grave lo que hice, pues se puede gobernar sin cobrar, como lo hemos venido haciendo en estos dos años y medio que van de mandato", afirma la edil, quien considera que "ahora que el BNG tiene las concejalías que reclamaba se verá si estaban por trabajar por el pueblo o solo les interesaba el dinero", señaló la concejala socialista, quien manifestó que hará público un comunicado para explicar pormenorizadamente su postura.

Un giro de guion que sorprendió a todos. "Estaba nerviosa por lo que me podrían decir, pero nadie contestó", recuerda. Las únicas palabras que cruzó con el alcalde tras el pleno fueron un "non contaba eu con iso", dice Geada que le espetó Maseda, "pero yo tampoco contaba con lo mío", recalca.

No descarta que sea sancionada

Fina Geada insiste: "He hecho lo que creo que debería hacer", y sabe con ello que podría enfrentarse a alguna sanción por parte del partido en cuya lista se presentó. Dice que es pronto para hablar de su futuro inmediato, pero parece poco probable que deje el acta de concejal, como sí hizo María Mon, que fue sustituida por Pilar Vázquez.



Para el BNG fue "unha sorpresa" lo acontecido, al igual que la marcha de Mon. "Nunca pedimos a súa dimisión", señaló Eduardo Chao.