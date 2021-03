Fin al trabajo para recordar la mayor tragedia vivida en la ría de Viveiro

La comisión creada por el Concello de Viveiro en el año 2009 para organizar las actividades con las que se conmemoró un año después el bicentenario del hundimiento en la ría vivariense de la fragata Magdalena y el bergantín Palomo tendrá este sábado su último acto con la presentación del cómic dibujado por Primitivo Marcos Ferreiro, artista y docente del IES María Sarmiento de la localidad.

Este trabajo ya estaba finalizado en 2010, "pero por distintas vicisitudes non se puido imprimir ata o pasado ano", explica Jesús Fernández, teniente de alcalde de Viveiro y uno de los integrantes de la comisión. "A nosa idea era presentalo a finais de outubro do pasado ano, cando se cumprían os 210 anos, pero as restricións pola pandemia impedírono", apunta.

Fernández precisa que la obra es "moi boa, porque se trata dun traballo de estudo arduo e difícil", al tiempo que agradece la implicación de la Diputación "para que se puidese levar a cabo a tirada dun número grande de exemplares".

Próximamente se pondrá a la venta en distintas librerías de Viveiro y la provincia, además de donar ejemplares a centros educativos y otros organismos.

Fernández hizo repaso de todas las actividades realizadas por la comisión. "Sendo alcalde Melchor Roel creouse esta comisión na que había un membro de cada partido da corporación daquel momento e representación da confraría de Celeiro, do Heraldo de Vivero, do Monumento ao Náufrago de Celeiro, do Seminario de Estudos Terra de Viveiro e do Ministerio de Fomento, mentres que o encargado de coordinar foi o cronista de Viveiro, Carlos Nuevo", recordó.

Durante estos dos años "colocáronse cartaces en edificios emblemáticos do municipio, elaborouse un folleto con fotos e textos baixo o título de Un naufraxio na memoria, publicárase un artigo na revista-pregón da Semana Santa de 2010, proxectáranse películas no Teatro Pastor Díaz, unha exposición de pintura feita polo artista local Neira Brochs e houbo tres exposicións máis importantes e conferencias realizadas coa Armada española". En ellas destacó la exposición de 104 piezas cedidas por el Museo Naval de Ferrol, junto a alguna llegada desde el Museo Provincial do Mar de San Cibrao.

Asimismo, se trasladaron a los jardines Noriega Varela "os dous canóns que había no parque Pernas Peón, aos que se lles fixeron as cureñas, e un obús que estaba na rotonda da oficina de turismo".