Un fin de semana de conciertos abre este año las patronales ribadenses

Las fiestas patronales de Ribadeo, que incluyen siete días de actos, arrancan en esta edición con un fin de semana de conciertos en los que se podrá escuchar a Baiuca, esta noche a partir de las diez y media en el Cantón, y La Penúltima Sabinera y Ortiga, mañana a partir de las diez de la noche, también en el Cantón. "Estas actuacións sáense do que era o programa máis habitual das festas e súmanse ás clásicas verbenas, que xa son nos días centrais dos festexos", asegura Martín Graña, presidente de la comisión de fiestas.

El programa festivo arranca esta tarde, a las ocho y media, en el Teatro con el pregón de Iván Lindín, atleta paralímpico ribadense, campeón de España de tiro en varias categorías. A partir de las nueve y media de la noche será el cuarteto tradicional de gaitas Illa Pancha el encargado de animar el ambiente en las calles con su música, y a continuación será el concierto de Baiuca. Los conciertos también serán los actos centrales de mañana, a los que se sumará a las ocho de la tarde una batucada con A Choca y además se jugará en el Pepe Barrera, a las seis de la tarde, el trofeo Acisa entre el Ribadeo F.C. y el Racing Vilalbés.

El domingo la música volverá a ser la protagonista con la sesión vermú a las dos de la tarde con Os Festicultores en las calles peatonales de la villa, el pasacalles de Illa Pancha desde las siete de la tarde y el concierto previsto, a las diez de la noche, en la plaza José María López. Además a las cinco de la tarde están serán los juegos tradicionales organizados Con Sentidiño en el Cantón.

Y el lunes será el día de los niños. A las cuatro y media habrá hinchables y fiesta de la espuma, entre otras actividades en el Parque Diverneno; en el caso que el tiempo no acompañe, los juegos serán en el pabellón del colegio Gregorio Sanz. A las ocho y media de la tarde, en la Praza do Campo, actuará Uxía Lambona e a Banda Molona para poner el broche final a la jornada.

TRES DÍAS. El martes ya empiezan los días más clásicos de las fiestas con las verbenas. Así a partir de las diez y media actuarán las orquestas Tekila y Grupo Beatriz. Ya desde las ocho de la tarde, A Choca animará el ambiente.

El miércoles, día 7, en víspera de la Patrona, saldrán a la calle los cocos y los cabezudos a las once y media de la mañana acompañados del grupo tradicional Follas Novas. La verbena será con Alkar y El Combo Dominicano. En esta jornada llega una de las novedades de este año, ya que la sesión de fuegos artificiales será en la Praza do Campo y no en el puerto como en los últimos años. Además se completan con un espectáculo de imagen, sonido y luces proyectado sobre la fachada del pazo de Ibáñez en el que un personaje muy conocido hablará de la villa en su época y del significado del Camino de Santiago.

Finalmente el día 8, festivo local, a las doce de la mañana será la misa cantada por la coral, seguida de procesión y concierto de la banda. A las siete de la tarde los grupos de gaitas Os Recuncheiros e Illa Pancha harán un pasacalles y la verbena contará con Charleston y discoteca móvil Decibelios.