Fin del Resurrection con buen sabor de boca y ganas de más de los asistentes

Un gran sabor de boca y muchas ganas de más es lo que se llevan para casa los asistentes al Resurrection Fest Chapter 19 después de cuatro días inolvidables de conciertos.

Y aunque pueda haber opiniones de todos los colores, el cierre de este año abre grandes expectativas pues los resus consideran que la vigésima edición tiene que ser un año "muy especial" y así lo ha dado a entender también la organización del evento. De esta forma, el debate sobre qué deparará el próximo año ya está abierto y son muchos los que cruzan los dedos para que, esta vez sí, Metallica sea cabeza de cartel en Viveiro.

Slaughter to Prevail en un momento de la actuación de este sábado en el Resurrection 2024. J.M. ÁLVEZ

Con más de un centenar de grupos en cartel el Resu procura dar gusto a los seguidores de todos los estilos de música alternativa, desde el heavy más clásico, este año de la mano d­el mítico Alice Cooper, o el punk de Sum41 y The Offspring, el metal extremo de por ejemplo Slaughter to Prevail pasando por el trash metal de Megadeth.

Pero está claro que dar gusto a más de 100.000 espectadores es una cuestión arduo difícil y siempre se echa a alguien en falta.

Las experiencias personales detrás del Resurrection Fest Asistentes a los conciertos de la tarde del sábado en el Resurrection Fest 2024. J.M. ÁLVEZ Pero aunque algunos de los asistentes calificaran el cartel como "flojo" como por ejemplo Juani, de Madrid y su pandilla, a pesar de esta sensación ella misma asegura que "la experiencia que vivimos es muy buena" y añade en tono jocoso que para la gente de una edad "recomienda a la organización poner expendedores de protectores gástricos, para poder sobrevivir a cuatro días de conciertos". Por su parte Cheroki, también de Madrid lamenta que "no vengan grupos como al principio más hardcore" asimismo, al igual que el resto de la pandilla resume su experiencia como "excelente" y dice que han disfrutado "al máximo" su paso por el Resurrection Fest del que destaca que en sus primeras ediciones era "familiar" y ahora el "más grande".

Competencia con el Hellfest para conseguir artistas

Para algunos la razón de la ausencia de más grandes figuras, puede estar vinculada a que este año el Resu se ha solapado con el francés Hellfest que este año está se llevó a Metallica a su escenario. Es la opinión de Lucia Lodeiro, de Coruña, que cree que esta "competencia" entre los dos certámenes "dificulta las cosas" al Resu. Aunque también reconoce que "es el mejor de este tipo en España con diferencia" y asegura que vivir el Resu es algo "memorable".

Grupos de nuevas tendencias como Electric Callboys mueven a las generaciones más jóvenes

Algunos seguidores de edad también ven excesiva presencia de grupos de electronic metalcore, metal kawaii y estilos similares, frente al heavy y al metal más clásico. Sin embargo, las nuevas generaciones llenaron el Resu para ver a estos grupos y no querían perderse a algunas de las bandas del momento como es el caso de los alemanes Elecric Callboy o las japonesas Babymetal, que colaboran en el tema 'Ratatata', así como a otras bandas jóvenes como los también japoneses Hanabei y Jiluka.

En esta línea, el colombiano Carlos Carrillo cuenta que ya vio a Babymetal en Barcelona el año pasado y vino al Resu para verlas a ellas y a Electric Callboys, así como a grupos de siempre como Machine Head, un "festival redondo", afirma.

Viveiro tendrá el primer paseo de la fama del rock del mundo

El Resurrectión Fest anunció este sábado, último día de festival, que instalará en Viveiro el primer paseo de la fama destinado a estrellas del rock en todo el planeta, al más puro estilo del paseo de las estrellas holliwoodiense. "El primer paso" de la celebración de la que será su edición "más importante hasta la fecha", en alusión a su vigésimo aniversario, según resaltan desde el festival.

Tres estrellas ya han sido construidas y firmadas repectivamente por Bring Me the Horizon, The Offspring y Megadeth, aprovehando su paso por este festival. y se colocarán a lo largo del año. Una idea en la que afirman que llevan trabajando varios meses con el Concello de Viveiro.

Paciencia con el tráfico en el regreso a casa

Desde el Concello de Viveiro, como viene siendo habitual, reclaman a los resus y a la gente en general que tengan paciencia en la jornada de este domingo al abandonar Viveiro. Recuerdan que el volumen de tráfico es muy intenso y que no hay que perder los nervios para evitar que se produzca cualquier tipo de altercado o accidente indeseado.