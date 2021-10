Fin del peligroso tramo de la Rúa da Estación ribadense

Las obras de mejora de la Rúa da Estación, un vial que absorbe bastante tráfico a la entrada de Ribadeo desde A Mariña, acaban de finalizar poniendo punto final a un tramo corto pero tan peligroso que acumulaba accidentes de forma continuada debido a que era una calzada muy estrecha, de doble dirección y con un talud muy pronunciado.

Los trabajos ejecutados fueron muy importantes y precisaron de una inversión de 353.000 euros de los cuales 280.000 llegaron procedentes del área de Medio Rural de la Diputación y 73.000 del propio Concello ribadense.

El alcalde, Fernando Suárez, admitió que se trataron de unos trabajos "moi complexos e longos" porque la propia tramitación fue muy complicada al no tratarse de un vial municipal y en el que además fue necesario ir negociando la cesión de superficies colindantes por particulares para ensanchar la carretera. También requirió "moita coordinación entre diferentes administracións como Adif ou a Deputación de Lugo. E tamén dalgunhas decepcións con outras como a Xunta de Galicia que non deu un can. Pois por todo isto, e por fin, xa está rematada e oficialmente recepcionada a estrada da estación, desde que onte se deu de alta o novo alumeado que a vai iluminar polas noites".

Como resultado final de todo eso, el regidor ribadense indica que quedó una obra "da que nos sentimos moi orgullosos como goberno municipal" porque resuelve muchos de los problemas de tránsito que tenían los vecinos del entorno así como los usuarios de la carretera. Muchos eran camioneros y varios de ellos sufrieron accidentes allí solo por acercarse demasiado a la orilla.

Suárez Barcia indicó que es una obra "nunha arteria principal de Ribadeo, que da moitísimo servizo ás parroquias do interior, ao saír moita carga pesada por aí. Con estas obras ampliamos o viario a dez metros, construímos unha beirarrúa nunha das súas marxes, instalamos un novo sistema de iluminación led, puxemos árbores e diverso mobiliario público. E tamén aproveitamos para amañar a rúa adxacente, Segundo Moreno Barcia".