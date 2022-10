¿Fin al litigio del Museo do Mar?

La ampliación del Museo do Mar de San Cibrao es un tema espinoso que colea desde hace años en Cervo y que parece que ahora está tocando a su fin. "Estamos chegando a final dun proceso que foi longo, pero dende o Concello seguimos todos os trámites legais para chegar a este último paso", explicó el alcalde, Alfonso Villares. Y este último paso es la citación de la propietaria y la arrendataria de la parcela contigua al museo que se expropiará siguiendo el procedimiento de expropiación forzosa para ampliar las instalaciones. Se las cita para el levantamiento de las actas de pagamiento y la ocupación de los bienes. Será el próximo día 22, a las doce de la mañana, en el salón de plenos del consistorio. La dueña es muy crítica con todo el proceso y se siente coaccionada y agraviada.

La junta de gobierno local aprobó el proyecto de expropiación de la propiedad el pasado mes de julio y el acuerdo implica la declaración de urgencia de la ocupación, por lo que se convoca ya a los interesados para finales de este mes. El expediente incluye el pago de 161.175 euros a la propietaria de la parcela, que incluye una vivienda, y de 2.520 euros a la arrendataria que está haciendo uso de la propiedad. "Nós citámolos e depositamos o diñeiro e senón están de acordo haberá que ir a un xustiprezo para unha terceira valoración", explicó Villares, que aseguró que, en principio, una vez cumplido este trámite del día 22 la parcela ya pasa a ser bien municipal a pesar de que los propietarios puedan presentar algún recurso al respecto.

"A partir desa data, con conformidade ou non, nós facémonos con ese ben", aseguró el regidor y subrayó que el "único fin" de este expediente es ampliar el patrimonio cultural del concello. "San Cibrao ten unha longa historia vinculada ao mar e o pobo precisa dun espazo que poña en valor todo ese legado histórico e por iso iniciamos este expediente e tramitamos a modificación puntual das normas subsidiarias, para poder adquirir esa parcela e esa vivenda, que durante anos estivo en desuso", puntualizó Villares.

Según figura en la resolución de la alcaldía, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el pago de las cantidades previstas se realizará, en caso de acuerdo con los titulares, mediante transferencia bancaria a la cuenta que hayan designado los interesados o, en su defecto, mediante un cheque nominativo entregado en el propio acto de pago y ocupación.

Villares insiste en que los nuevos bienes serán para ampliar el espacio disponible del museo y avanzó que la vivienda no se derrumbará sino que se empleará como sala expositiva de los múltiples artículos del museo.

El regidor cervense también recordó que a finales del pasado año remitieron una petición a la Diputación provincial para que procediera a la compra de esta parcela, "pero non obtivemos ningún tipo de resposta". "Quero pensar que se extraviou a documentación relativa a este asunto porque non queremos crer que o ente provincial non quere aportar nada para aumentar a dotación do Museo do Mar, que é o único da provincia e dos poucos de Galicia vinculados á cultura mariñeira", afirmó.