Fillas de Cassandra: "Sentimos ledicia por compartir cartel con tantas mulleres artistas"

Sara Faro e María Pérez conforman Fillas de Cassandra. Este dúo galego conta con ser o grupo revelación do 2023 e levan en menos dun ano con máis dunha vintena de concertos realizados. Un da súa lista será mañá en Burela no festival Osa do Mar ás once menos dez da noite onde amosarán o seu proxecto Acrópole aos asistentes.

De onde provén o nome de Fillas de Cassandra?

Cassandra vén polo mito grego e Fillas por ser, digamos, esa descendencia por ser mulleres e o que iso implica. Cassandra foi abenzoada co don da profecía, pero ao non querer nada con Apolo foi maldecida a non ser crida. Xustamente, cando Sara estaba lendo sobre o mito, coñecémonos nunha manifestación feminista que había en Vigo. Nós estabamos moi implicadas na loita activa feminista —agora seguimos implicadas, pero dende os escenarios— e o nome conforma esa unión que implica tanto para nós.

Como se definirían?

É unha cuestión complicada. Nós mesmas fomos descubríndonos e seguimos niso. A xente concíbenos dunha forma por este disco e o que viu nos concertos, pero pensamos que o ano seguinte vai dar a volta, entón pode ser que sexamos un grupo atrevido que intenta facer a música que lle sae de dentro coas influencias que sempre tivemos.

Como comeza o proxecto?

Pois xurdiu de forma natural e como se todo isto tivese que pasar. Xusto despois de coñecernos, concretamente un mes despois, propuxéronnos facer un concerto sen ter nin o nome do proxecto. Dende ese momento comezamos a vernos de xeito semanal, e fomos creando case de forma instintiva e máis emocional que racional. O proxecto foi saíndo do entendemento a nivel persoal e creativo.

Que influencias ou inspiracións teñen?

As dúas tiñamos referentes moi variopintos, as ensinanzas das nosas nais e familias, e mantendo o común en Carlos Núñez, Budiño, Luar na Lubre, Mercedes Peón, entre outros, nesa parte instrumental; despois tiñamos outros referentes. O que pasa é que para este proxecto non tiñamos unha lista aos que nos quixeramos parecer. Para o próximo proxecto que queremos facer si que estamos configurando inspiracións que imos atopando de música nova. Pero para este disco foi o que saíu de cada unha de nós nese momento e son influencias vitais, pero non concretas.

Como levan ser as artistas revelación deste ano?

Con moita alegría. Desfrutamos moito das actuacións no escenario e cremos que iso, ao final, nótase de cara ao público. Ou iso é o que nos vai chegando de volta dende que comezamos

Que esperan do público da Mariña no concerto de mañá?

Nós estivemos o ano pasado con Verto e fixemos un tema —O de Varre Vasoira concretamente— e funcionou moi ben, así que temos moi boas expectativas, ademais, co resto de cartel co que compartimos o festival. Alégranos moito compartir cartel con tantas mulleres, que é algo que non se está vendo noutros. Isto énchenos de ledicia. Temos curiosidade e moitas ganas, xa que estamos afastadas. Nós vivimos moi lonxe de Burela, pero este concerto foi dos primeiros que apalabramos xa fai un ano e temos moitas ganas de dalo todo.

Agora o panorama musical galego está en auxe e moitos artistas comparten estilos. En que se diferencian vostedes?

Ao final pensamos que aínda que fixésemos a mesma música, as persoas non son as mesmas e xa de por si sería diferente. Nós atopamos o que nos gustaba e sacamos o que había de nós dentro dun estilo. Por moito que se parezan os estilos, a forma de contar é diferente. Simplemente somos nós e a nosa esencia.

Teñen pensado algunha colaboración futura con outros artistas galegos?

O que nos apetece agora é ir pensando música nova e aproveitar que coñecemos moita xente e compartimos moitas cousas, para crear e xuntarnos. Temos un par de sorpresas que axiña van saír. Pero aínda hai que organizarse.

Haberá novo proxecto?

Un novo seguro e, de feito, gustaríanos o ano que vén poñernos a crealo. Queremos facer algo moito máis rico e que poida mesturar o que é agora Acrópole co que será novo. De todas formas ao novo proxecto aínda lle queremos dar un respiro. Precisámolo nós mesmas para saber que queremos facer a partir de agora. O que nos interesa agora é ir probando e ver que vai saíndo.

Adicanse por completo á música ou compatibilizan este mundo con outras cousas?

No meu caso, que son Sara, estou agora por comezar o cuarto ano de carreira de Dirección Escénica. Escollín algunhas asignaturas xa que todo non se pode abarcar e iso que a carreira vén xenial para o proxecto. Crear cansa moito. María deixou a academia que tiña e dará algunha clase, pero agora queremos adicarnos a aprender máis cousas para o próximo proxecto.

Como rematarán a tempada de verán despois de tantos concertos?

O noso descanso tense que coller con pinzas xa que o último será o 25 de novembro, pero é en Cataluña. En Galicia rematamos o 16 de novembro e si que serán concertos de ‘poucos a poucos’. Logo pararemos ata maio, polo menos.

Un merecido descanso despois de toda a voráxine do verán.

No fondo será o descanso menos descanso xa que nos poñeremos a crear, pero si que repousaremos todo o vivido e descansaremos a nivel público. Hai que coidarse e xa incluso os concertos os tomamos con tranquilidade.