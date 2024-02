El filial del Burela FSF se juega el título y el ascenso en Vilalba

El filial del Pescados Rubén Burela FSF afronta este fin de semana el partido clave para decidir la Liga de Primera Autonómica femenina de fútbol sala, ya que se desplazará el sábado a Vilalba para verse las caras con el líder, que le aventaja en tres puntos, a falta de tres jornadas para la conclusión. La cita, que tiene sabor a ascenso, está programada para las 20.00 horas, en el pabellón chairego.

El Forma-T local cuenta todos sus partidos por triunfos, incluido el que ganó en Burela en la primera vuelta por 1-2. El Pescados Rubén FSF, por su parte, ganó 12 de los 13 encuentros disputados, pero necesita imponerse mañana para depender de sí mismo en las dos últimas jornadas a la hora de alcanzar el título y asegurarse el ascenso a Preferente Autonómica, ya que solo un equipo cambia automáticamente de categoría.

El técnico del conjunto naranja, Jairo Campo, se muestra ilusionado con la posbiilidad de conseguir el ascenso, ya que entiende que la Primera Autonómica se le queda un tanto corta al equipo. "O obxectivo desta tempara para o filial era dominar os conceptos que a categoría demandaba e a día de hoxe témolo superado. Agora gustaríanos recondealo co ascenso, xa que o equipo ten que estar en superior división a vindeira tempada. Xa é demanda tanto das xogadoras como pola miña parte, porque nos fará mellores a todos", dijo.

Jairo Campo también valora otros aspectos del trabajo de esta temporada, como la aportación constante de jugadoras al equipo de Primera División, algo que llena de orgullo al técnico. "Por sorte, co paso das semanas apareceu outro obxectivo, que foi aportar o que se puidera ao primeiro equipo ainda sendo conscientes da diferenza entre categorías. Pero moitas xogadoras participaron en adestramentos ou en convocatorias con Julio Delgado e iso é a función do filial. Canto máis arriba xoguemos máis cousas poderán aportar as xogadoras cando vaian co primeiro equipo. De aí a importancia deste partido".

La presencia en la fase final del campeonato de España de jugadoras como Lola, con Galicia sub-16 o el trío formado por Aroa, Irene y Claudia con la sub-19 llena de dudas la lista para el partido, aunque Jairo ya sabe que sí podrá contar con Cris Blanco, al no haber jornada de Primera Division. Tampoco estará Sofía. "Lola, Claudia, Irene e Aroa non sabemos se van estar, oxalá puidera contar con elas porque sei que lles fai ilusion pero agora están disfrutando tamén dunha gran experiencia con Galicia. Por sorte temos canteira para afrontar o partido con garantías», dijo.