Fijan topes de 10.000 kilos de merluza por año y barco de artes menores del Cantábrico

La Secretaría General de Pesca emitió una orden, publicada el lunes en el BOE, con medidas adicionales para ordenar la pesquería de la merluza por parte de las embarcaciones de artes menores en el Cantábrico y Noroeste. Establece un tope máximo de capturas de 10.000 kilogramos por barco y año aunque "a la vista del desarrollo de la campaña, estos topes podrían modificarse a lo largo del año". Pero en el caso de que un buque sobrepasase el tope máximo anual, tendrá prohibida la pesca de merluza para el resto de la campaña.

El Gobierno justifica que "en lo últimos años se ha observado que la flota de artes menores ha visto paralizada su actividad en distintos momentos del año debido, entre otras razones, a los elevados consumos que realizan algunas unidades de esta flota, concentrando elevadas capturas individuales en muy pocos barcos". La cuota asignada a esta flota es de 707.560 toneladas, a gestionar en principio de manera global, repartiéndose linealmente por trimestres.

También se han publicado las posibilidades de pesca para distintas especies comerciales en aguas de la Unión Europea y en aguas no comunitarias. De las especies del caladero nacional, destacan las 29.700 toneladas de boquerón autorizadas a pescar en la zona VIII, las 22.560 toneladas de caballa en todos los caladeros, 2.504 de jurel por trimestre en la VIIIc y 31.834 en total en la IX. La pesquería de rape para los barcos españoles no llega a las tres mil toneladas.

La cuota de bonito para este año será de 17.704 toneladas mientras que la tintorera (caella para los mariñanos) a pescar al norte del paralelo 5 N tienen un TAC de 27.062 toneladas.

EL MARRAJO. En cambio, la cuota de marrajo dientuso es cero este año para la flota de palangre de superficie. Precisamente, este martes la Shark League for the Atlantic and Mediterranean celebró las medidas aplicadas por el Gobierno español para protegerlo como "una de las especies de tiburón más preciadas y amenazadas del mundo".

Explican en un comunicado recogido por Europa Press que la nueva moratoria sobre el desembarque, la venta y el comercio se aplica a la población del Atlántico Norte, "especialmente diezmada, podría reducir de forma significativa la grave sobrepesca que sufre desde hace mucho tiempo esta población".

Además, asegura que España ocupa mundialmente la primera posición en capturas de marrajo dientuso y es responsable de alrededor de la mitad de los desembarques de ejemplares de la población del Atlántico Norte.