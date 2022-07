La fiesta del percebe llega este fin de semana a Rinlo

Ribadeo ultima todos los detalles para celebrar un fin de semana que está llamado a ser uno de los más potentes del verano o seguro uno de los más representativos. Después del llenazo con el Ribadeo Indiano el municipio afronta una fiesta que desde que se creó atrae a miles de personas a Rinlo como es la Festa do Percebe. Al día siguiente el Mercado dos Domingos también será especial porque lleva aparejada una serie de actividades dedicadas a los tomates producidos en el municipio.

Pero la primera de las fiestas, la del percebe de Rinlo, es todo un acontecimiento. Once percebeiros y mariscadores llevan días trabajando sin descanso. Este jueves continuaban a todo trapo y la presidenta de la agrupación de mariscadores rinlega, Coté Fernández del Río, explicaba que contaban con el apoyo de otras tres personas para asumir toda la infraestructura que implica la fiesta y que va mucho más allá de conseguir reunir los percebes.

En principio la idea que manejan es tener en torno a 700 kilos que van a vender en raciones de 250 gramos en distintos puntos de Rinlo. Coté asume que "é un traballo enorme e estamos esgotadas, pero é unha semana importante do ano e hai que darlle para adiante".

Y es que la Festa do Percebe trasciende con mucho a Rinlo. Toda la gente que aglutina es un foco de atracción turística para todo Ribadeo. Al margen de los percebes que puede comer la gente también implica una gran cantidad de personas que consumen en todos los establecimientos de hostelería de la localidad.

También para el Concello esta fiesta supone un desafío, especialmente a nivel de infraestructuras porque es muy importante tenerlo todo lo mejor posible. El alcalde, Fernando Suárez, explica que llevan ya días tratando de prepararlo todo, que va desde la habilitación de zonas de aparcamiento hasta los cortes de calles, acondicionamiento de espacios y todo lo que conlleva desde la ordenación del tráfico o control de la seguridad y hasta las mesas que se colocan.

DOMINGO. En cuanto al Mercado dos Domingos esta semana llevará el apellido de Toma tomate, un sobrenombre que ya da idea de lo que tienen pensado para esta cita en esta ocasión. No es la primera vez que lo hacen porque saben del tirón que tienen los tomates producidos en el entorno de Ribadeo,que son de muy buena calidad. El concejal de Desenvolvemento Local, Pablo Vizoso, explica que en este momento del año "é o momento no que está no seu máximo esplendor" y lo quieren aprovechar.

Sobre esta cita adelantó que además de la venta directa de los productores y productoras que forman parte del mercado "terán lugar unha serie de actividades que teñen coma fío condutor o tomate. E así teremos a partir das once e media unha actividade de entretemento e coñecemento denominada Tira da Ruleta, que está dirixida a todos os públicos. Ás doce e media haberá un Desfile de Tomates. Ás dúas menos dez contaremos con música no mercado con Tomaccos. E ao longo da mañá o Centro Pedro Murias ofrecerá unha mostra de tomates cultivados na súa finca. Ademais tamén se poderán degustar tapiñas nalgúns dos establecementos da contorna do Mercado dos Domingos".

Los locales del entorno ofrecerán tapas y el Queimada cocinará guiso de tomate y pulpo y gazpacho dulce de tomate. A Ribeira tendrá tomate relleno y el Fumarel servirá caballa marinada sobre tomate de la huerta.