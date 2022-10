Fiesta del fútbol sala en Xove con el duelo ante el Burela FS en la Copa del Rey

La tercera eliminatoria de la Copa del Rey deparó el premio gordo para el Xove FS. En su primera participación en la competición, la recompensa tras salvar las dos primeras rondas llega ahora con la visita del Pescados Rubén Burela FS, en un derbi que hará que se quede pequeño el pabellón xovense. A las 20.45 horas del miércoles arderá Xove, en el buen sentido de la palabra, para intentar dar la sorpresa ante el equipo más representativo y de mayor categoría del fútbol sala comarcal.

Aunque a priori el Burela FS parte como claro favorito, no solo por su mayor entidad, sino porque en la única referencia de esta temporada goleó con contundencia a los xovenses, es verdad que la situación actual es bien diferente, porque la escuadra que prepara Lucas cuenta con refuerzos de lujo que no tenía en aquel momento, como Iago Míguez y Renatinho, y tiene a su favor el factor cancha, con una pista más lenta que puede ser beneficiosa para sus intereses.

El Xove FS se presenta con una hoja de ruta inmaculada, contando por victorias todas sus salidas a la pista en la Liga, en la Copa del Rey, en la Copa Galicia y en la Copa Diputación. Líder solvente de la Tercera División, con 15 puntos en 5 encuentros, el cuadro de Lucas avanza también con paso firme en el resto de las competicones, pese a que no está teniendo suerte con las lesiones, ya que Santi y Pancho ni siquiera han podido debutar en la Liga y Christian está jugando lastrado por sus problemas en la rodilla.

Plantilla del Burela F.S. EP

El Burela FS también llega al encuentro con buenas sensaciones, aunque, a diferencia de los xovenses, solo ha disputado encuentros oficiales en la Liga. En la Copa del Rey se estrena este miércoles después de quedar exento de las dos primeras rondas y en la Copa Galicia está ya clasificado de oficio para disputar las semifinales. En la competición liguera, los mariñanos ocupan la cuarta plaza, con 9 puntos sobre 15 posibles, y vienen de imponrese por 3-5 en tierras sevillanas, ante el Betis B, en su segunda victoria seguida como visitante en el curso.

Ausencias en el choque

Además de las ausencias de Santi y Pancho, Lucas también tiene la duda para esta noche de Iago Míguez, que en caso de jugar contra su exequipo lo hará un tanto mermado por unos problemas físicos que viene arrastrando desde la semana pasada. Tampoco Christian Chao estará a tope. En el bando burelés, David Rial contará con la ausencia de Nito, con problemas en el pubis.

Pese a las bajas, Lucas confía en plantarle cara a un rival de superior categoría, aunque siempre con las ideas muy claras de lo que significa el partido. "Os xogadores teñen que gozar desta oportunidade, pero tamén coa ilusión de intentar ganar", asegura el técnico de Cangas, que tiene claro que tipo de partido necesitan para intentar dar la sorpresa. "Trataremos de que sexa o máis pechado posible, de estar cerquiña no marcador para ter opcións nos minutos finais".

Lucas también ve fundamental el cuidado del balón. "O Burela FS penalizará os nosos erros, non podemos darlles a posibilidade de facer contras ou transicións rápidas con malas decisións nos pases", señala, con la esperanza de plantar cara. "Unha derrota non debería afectarnos, pero agora pensamos en competir ao máximo e non vou deixar que ningún xogador baixe os brazos en ningunha competición".

Máximo respeto

David Rial confía en "superar la eliminatoria", pero tiene las ideas claras. "Para el Xove FS será el partido más importante de la temporada hasta que llegue el momento del ascenso, que lo tendrá, pero nosotros no podemos hipotecar la Liga porque los puntos se reparten los sábados y este tenemos un partido muy exigente ante el Ceutí", señaló el técnico del Burela FS.

Rial cree que el 7-1 de la pretemporada no sirve como referencia. "Ellos no tenían jugadores como Iago Míguez o Renatinho, que les dan un plus, además de estar mucho más rodados, no tendrá nada que ver. Y no hay que olvidar que la plantilla del Xove FS dista mucho de ser una plantilla de Tercera División", asegura Rial, que también habla de la lentitud dela pista. "Hay que aclimatarse a lo que toca, supongo que cada equipo trata de aprovechar lo que conoce mejor y el Xove FS buscará tener ese factor a su favor".