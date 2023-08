De fiesta a fiesta y disfruto porque me toca

No hay verano en el que los fines de semana no se conviertan en una fiesta. Lo complicado casi siempre resulta elegir. Este sábado en A Mariña ganó la parte gastronómica con la carne ao caldeiro en la parroquia ribadense de Remourelle y la tortilla en Celeiro de Mariñaos, en Barreiros. Además Cervo celebró su Mercado Tradicional, antesala perfecta para la Queimada Popular, que al cierre de esta edición se estaba celebrando, y en el que tampoco faltó la comida en varios puestos.

La presidenta de la asociación de vecinos de Remourelle, Mari Toni Loureiro, cifró en unas 250 personas los comensales que se acercaron a degustar la carne aocaldeiro, cuyo secreto radica, sin duda, en la calidad de la carne de ternera. Además este año el menú incluía empanada de carne de potro de pura raza gallega, una propuesta que Loureiro reconoció que gustara a los participantes.

Festa da Carne ao Caldeiro. PALEO

Tras la degustación, actuó Antonio Barros, ganador del concurso Recantos del programa de la TVG Luar en 2017 y de A Liga dos Cantantes Extraordinarios, también de la TVG. El artista ya había actuado antes de la comida y había dejado a los presentes con ganas de más, así que su actuación de última hora de la tarde estuvo muy concurrida. La jornada contó, además, con la música del cuarteto de música tradicional Illa Pancha.

Y en Celeiro de Mariñaos, la lluvia no consiguió frenar la fiesta. La organización, a cargo de la asociación cultural y vecinal Irmandade de San Caetano, repartió la gran tortilla en unas 300 raciones. La degustación estuvo acompañada por la música del cuarteto tradicional Xaramolo.

Festa da Tortilla. PALEO

Y a última hora llegó uno de los momentos más esperados del día, el concurso Máster Tortilla, donde doce concursantes en parejas compitieron por realizar la mejora tortilla en la que los ingredientes obligatorios son el huevo y la patata y, a partir de ahí, se puede ser de lo más clásico o innovar en función de los gustos de cada uno y las perspectivas con que se encare el concurso. Los premios son a la tortilla más grande, a la de mejor sabor, a la de mejor presentación y a la más innovadora en una terna que acostumbra a estar bastante reñida. Los premios del concurso se reparten en el transcurso de la verbena, que este sábado estuvo amenizada por el dúo Tropical.

Y una fiesta gastronómica, tiene que tener un final gastronómico y en Celeiro optaron por el chocolate, así que el fin de fiesta fue el baile del farolillo y una gran chocolatada.

En Cervo el Mercado Tradicional arrancó a primera hora de la mañana. Las calles cervenses aledañas a la Praza do Souto y la misma plaza se llenaron de puestos, entre los que no faltaron los de los vecinos con comida casera y artesanía. Una jornada muy animada en la que no faltaron ni la comida ni la bebida, agotándose en algunos puestos.

Mercado Tradicional en Cervo. PALEO

La chispa del mercado la puso el humor de las autoridades que, como ya es costumbre, recorrieron el mercado y leyeron un pregón en que animaban a comer ya beber. Un buen humor que contagiaban a los asistentes al mercado, una cita sobre la que un vecino, que vendía limonada junto a su nieto, recordaba que "antigamente era o centro mercantil da Mariña e de parte do Cantábrico".