De fiesta familiar a cita de barrio

El colectivo Pé de Molete conmemora este viernes el 50 aniversario de la primera fiesta del San Xoán de la calle Corporacións de Foz realizado entonces por Juan Varela da Candelaria, razón por la que han escogido a su hija, María del Pilar Varela González, Pilarín, para pregonar una celebración que nació siendo familiar y creció hasta lo inimaginable por Juan y su vecino Pepe de Marcial, impulsores de la sardiñada, que la actual organización recuperó hace doce años.

Pilar recuerda que junto a su hijo Tano y vecinos de la calle organizaron la cita durante casi 30 años. Otros residentes tomaron el relevo, pero ahora ya no se hace en Corporacións, sino que es en la transversal que da a la Praza de Galicia. "Un grupo de jóvenes cogió la fiesta con muchas ganas y están trabajando un montón, me emociona ver que cogieron el testigo unos críos a los que prácticamente vi nacer".

Pilarín recuerda aún las primeras reuniones, cuando su padre Juan "traía unas sardinas y Pepe ponía unas patatas de cosecha propia. Entonces no había luz en la calle, la hacíamos en el garaje de mis padres y entre vecinos: Carmen, Pepe, mis padres y los hijos que fueron creciendo, mi hijo mayor tenía 8 años la primera vez que se hizo. Pronto empezaron a venir más vecinos, fue creciendo, se hizo más grande la fiesta y empezamos a pedir ayudas por la calle, porque dábamos las sardinas, pan, chorizos, panceta, churrasco y vino gratis. Un año incluso tuvimos postre, porque una vecina encargó tarta de manzana".

Lo que empezó siendo una reunión casi familiar se convirtió en una multitud. "Un día había tanta gente que le pregunté a una señora y me dijo que venían de San Cibrao en autobús. Era muy bonito y con el tiempo se juntó O Feitizo con los bailes regionales, un vecino, Santiago, se encargaba de los juegos para los niños: tenis, tiro de la cuerda, salto de altura...", señala.

Tal afluencia obligaba a cortar la calle desde el bar Llas hasta Barras y recuerda que "daba trabajo hacerla, porque había que pedir un ciento de permisos, pero era muy bonito, se veían todos los vecinos. Mi hijo enganchaba la luz en la peluquería y después venían orquestas, no como las de ahora, era una fiesta de familia". Pilar explica que el negocio funcionaba por la mañana, pero al mediodía cerraba y se convertía en una panadería "para cortar la cantidad de barras de pan que había. Todos los vecinos ayudaban, de salar las sardinas se encargaba Tino, otro atendía el fuego y otros asaban, los chicos sudaban, todo el mundo echaba una mano, nadie decía que no, al contrario", resalta.

El vecindario aportaba además lo que podía y "después bajaban a trabajar, la mitad de ellos la mayoría de las veces no probaban ni una triste sardina». Del garaje pasaron a un solar situado frente a la peluquería, hasta que se edificó. "Eso fue lo que nos hizo dejarlo, porque no había otro sitio para llevar la fiesta, era salir de la calle y no había espacio".

Pilar agradece a los organizadores que la escogiesen para el pregón, que será a la una de la tarde. «Es un orgullo muy grande, porque entonces eran unos críos, noto su cariño y es muy bonito. Me puedo estar muriendo, pero a la fiesta de Corporaciones no falto».

PROGRAMA. Tras la apertura habrá sesión vermú con Dj’s Moletes Faise o que se pode, seguida de comida a base de ración de paella por 5 euros. Por la tarde actúan O Feitizo. Moletes y Cohen. De cena habrá churrasco, chorizo, pane, vino y rifa por 10 euros. El ‘Baile das Meigas’ de O Feitizo, el encendido de la hoguera, la queimada a dos euros y actuaciones de Sobria y Serena, además de la disco móvil Moletes pondrán el broche a la fiesta.