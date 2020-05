El Feve queda restringido a solo una ida y vuelta en horario de mañana

De los cuatro trenes Feve que atravesaban A Mariña, solo han quedado dos, de ida y vuelta, en horario de mañana, lo que apenas deja margen para los usuarios que combinaban el viaje de mañana con el regreso a casa en el convoy de la tarde. Algunos días, como este lunes, tampoco había factor en la estación de Burela, una de las más utilizadas. Usuarios sí lo ven cuando en la jornada hay cruces de trenes de viajeros con los de mercancías, como ocurrió el martes.

La reducción de servicios de autobuses y trenes por causa de la pandemia ha dejado el paso del Ferrol-Oviedo por Burela a las 10.51 horas y el Oviedo-Ferrol a las 12.09 horas por la misma estación. Algunos viajeros esperan que a partir del día 24 haya una mayor frecuencia de trenes.

Una usuaria dice que "ya no puedo usarlo porque vivo en Burela y trabajo en Covas pero al no tener vuelta por la tarde desde el apeadero, ni el autobús me es cómodo porque la estación vivariense de bus queda lejos". Otro usuario vivariense que alternaba viajes a Ferrol y Burela dice que apenas da tiempo a gestiones y renunció a ir a la ciudad departamental.