Feve sigue sin superar los problemas que dificultan su futuro y operatividad

El desprendimiento del pasado viernes, que provocó el descarrilamiento de un convoy y mantuvo durante 15 horas la línea cortada entre Viveiro y Ribadeo, junto a la ausencia de algunos trenes a mediados de semana, ha servido para corroborar una vez más que Renfe y Adif siguen sin apostar por Feve en A Mariña, lo que redunda en un servicio insuficiente para una comarca que en verano cuenta con una población muy superior al resto del año.

Los problemas se repiten asiduamente y los administradores no parecen corregirlos, "aunque as incidencias baixaron un pouco con respecto ás case 900 que se contabilizaron en anos anteriores, porque xa non hai tantos problemas de condutores, pero seguimos nas mesmas en canto ás unidades pequenas e á falla de interventores", aseguran desde la Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo.

Los miembros de este colectivo señalan que "en Renfe saben perfectamente que a ocupación na Mariña aumenta durante o verán e en determinadas horas non baixa de 50 ou 60 persoas, pero seguen enviando unidades da serie 2900 de Feve -529 para Renfe-, que só teñen 40 prazas, 30 sentadas e 10 de pé", indican.

Este fue el problema con el que se encontraron semanas atrás en Burela, cuando quedó en tierra un numeroso grupo de jóvenes que se querían desplazar a Foz. Al ir ya completo, los empleados de Renfe optaron por no abrir las puertas. "No servizo de cercanías entre Ferrol e Ortigueira teñen circulando unidades con 90 prazas, así que entendemos que a asignación das unidades se fai con mala fe e non tendo en conta o que sucede na Mariña no verán, polo que temos o convencemento de que o buscan é eliminar o servizo. É tremendo, porque hai usuarios, pero o servizo non está á altura", concluyen.

En cuanto al accidente de la pasada semana, entiende que «son inevitables», pero les sorprende «que se produza un desprendemento así no verán e sen que hobuera mal tempo». Además, matizan, «van ocorrer moito menos se hai un bo mantemento e investimento na infraestrutura».