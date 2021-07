El Feve recupera sus frecuencias el día 11 tras reducirlas al mínimo 15 meses

Renfe tiene previsto reponer el día 11 las frecuencias del Feve retiradas durante la pandemia, según una nota publicada por la Delegación del Gobierno en Asturias pero que afecta a A Mariña en lo tocante al corredor Ferrol-Oviedo, que transcurre por la comarca. Recuerda que en esta línea de ancho métrico circulaban trenes diarios de Ferrol a Ribadeo a las 10.45 y a las 19.05 horas, y en sentido contrario, de Ribadeo a Ferrol, a las 6.55 y a las 15.00 horas, además del tren diario Ferrol-Oviedo con salida a las 15.30 y trayecto inverso a las 14.30.

El recorte en las frecuencias se aplicó el 28 de marzo del 2020, quedando solo un tren al día por trayecto. La plataforma Pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo, que canalizó las protestas para que se repusieran los servicios, celebra esta noticia aunque echa en falta que no informe de ella la propia Renfe o la Delegación del Gobierno en Galicia.

Desde este colectivo recuerdan que "os poderes públicos de Galicia miraron cara a outro lado ante a negación de Renfe a recuperar os servizos" y echa en falta también más implicación de los ayuntamientos de la zona. "Non acabamos de comprender por que custa asimilar a moitos concellos atravesados pola liña que este servizo é vital para fixar poboación, aporta comodidade, independencia e resulta unha ferramenta de potenciación turística, sen esquecer as posibilidades de transporte de mercadorías. É unha infraestrutura que existe, xa está feita, pero necesita dunha adecuada xestión", defiende, al tiempo que insiste en el mal estado de las unidades y lamenta que Renfe no aprovechara la reducción de los servicios para ponerlas a punto.