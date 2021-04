El festival burelés Osa do Mar se celebrará entre mayo y septiembre con el auditorio como sede

Como todos los festivales, el Osa do Mar 2020 pasará a la historia como el que no pudo celebrarse a causa del coronavirus. Por eso, los miembros de la asociación Fanto Fantini, organizadores del evento, quieren ahora que el Osa do Mar 2021 sea el del principio de la recuperación para que en el futuro pueda volver a ser una referencia de todos aquellos amantes de la música que quieran disfrutar de un cartel original y divertido mezclando diferentes estilos.

Conscientes de que la situación epidemiológica todavía no está totalmente controlada, los organizadores del Osa do Mar apuestan por realizar una edición adaptada a los tiempos que corren, siendo conscientes de que no será el año más espectacular, "pero polo menos será unha nova edición que aportará o seu gran de area para ir pouco a pouco recuperando moitas das boas costumes", aseguran desde la asociación.

Este séptimo Osa do Mar llegará pues cargado de cambios obligados, siendo el más importante que habrá un único escenario, el auditorio de la casa de la cultura. Esta opción, que tendrá el aforo pertinente a la situación epidemiológica del momento, tiene como único objetivo "que se celebre con absoluta seguridade".

El otro cambio más significativo tendrá que ver con las fechas y con la apuesta por dividir el festival en dos partes. La primera tendrá lugar el día 16 de mayo, domingo, víspera del Día das Letras Galegas, y la segunda se celebrará los días 24 y 25 de septiembre. También el formato será más reducido en cuanto al número de grupos participantes, que serán de dos o tres bandas y artistas cada jornada.

La música gallega será la gran protagonista de la primera parte del festival, que llegará en apenas cuatro semanas al auditorio. El primer artista confirmado es Grande Amore, el proyecto en solitario del mariñano Nuno Pico, que presentará algunas canciones del disco que lleva ya meses preparando y del que ya lanzó el single Vémonos no Baño.

La entrada será de 10 euros por persona y además del concierto de Grande Amore también contará con la presencia de otra banda o artista gallego, aún por confirmar, además de la celebración de una charla-debate que abordará el tema de O galego na música.

La edición de 2019, la última celebrada, reunió a más de 5.000 personas en los 26 conciertos repartidos por diferentes escenarios

ARTISTAS RECONOCIDOS. Pese a la imposibilidad de mantener el status de anteriores ediciones, los organizadores del Osa do Mar mantienen su apuesta por artistas jóvenes y prometedores con un futuro esperanzador. En anteriores ediciones pasaron por Burela artistas que ahora son muy conocidos como Triángulo de Amor Bizarro, Novedades Carminha, Cala Vento, C. Tangana, SexyZebras, Toundra, Brisa Fenoy, León Benavente o Carolina Durante, cabeza de cartel de la edición de 2019, que reunió a más de 5.000 personas entre los 26 conciertos que se celebraron en los diferentes escenarios al aire libre.

Habrá pregón de las patronales y un concierto de Nostálgica

El concejal de cultura de Burela, José Díaz, desveló que el último sábado del mes de mayo coincidirá con el pregón de las fiestas, que se mantendrá, aunque no dio el nombre del pregonero "que se anunciará a través de la delegación de cultura y la comisión de las fiestas", explicó. También avanzó el concierto del grupo Nostálgica, de A Coruña, que realiza versiones de bandas y autores muy conocidos, como Bonnie Tyler, Sabina, Brian Adams, Mike Oldfield o Los Secretos. "Creemos que gustará mucho, a ver como está el tema del aforo, nos adaptaremos, igual que a las medidas de seguridad que haya previstas", señaló.



Teatro

La agenda cultural de mayo incluye también teatro para los más pequeños, con la actuación del grupo Ghazafelhos, que escenificará la obra Acuario, enfocada para el público infantil.



2,5 euros

Es el precio de las entradas para el teatro.