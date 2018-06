La Festa Normanda de Foz suma este año un día más de celebración

Aún quedan prácticamente tres meses para la Festa Normanda de Foz, pero los preparativos ya empiezan a andar. Y este año, además, lo hacen con alguna sorpresa. Para empezar, la fiesta suma un día de celebración y será del 23 al 26 de agosto.

Ese primer día será para la lectura del pregón y para la recreación que se lleva a cabo en el área recreativa del Bispo Santo. «Decidimos facelo así, con un día máis, para facilitar o traballo», explicaba ayer uno de los miembros de la asociación Desembarco Normando, Pablo Fraga, que adelantó además que este año el desembarco en la playa de Tupide también llegará «con cousas novas e máis espectáculo». Y es que en esta edición la dirección del desembarco correrá a cargo de Juan Varela, que ya está organizando la cita, prevista para el día 25 a partir de las dos y cuarto de la tarde.

Desde la organización indican que todas aquellas personas que quieran participar en el desembarco pueden comunicárselo a la comisión. Por el momento, ya cuentan con la ayuda de los grupos: Fálame sempre, Fáltache pé ou sobrache chancla, Katuxada, Ruxe-Ruxe, K Quessss???, Sin Xeito, Pé do Molete, As Farangullas, Tas que pias, Pernas do Centiño, Trouleiras, Burras Vellas, Larpeiros, Ñasss, Eche o que ai, Gandallada y Boneirenses. «Quixemos involucrar á xente para contar con persoas na na praia», explica Fraga. Los primeros ensayos ya están previstos para este mes y el último será en la semana de la fiesta.

Esta misma semana se abrirá también el plazo para inscribirse en la segunda edición de la Reviravolta Normanda, que está prevista para el viernes, cuando también están previstos dos conciertos en el puerto. El programa se irá concretando poco a poco, pero a estos tres días habrá que sumar el domingo, cuando es tradicional el desembarco infantil. Además, durante la fiesta la zona de Porto Chico se convierte en un mercado de artesanía.