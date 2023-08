La Festa do Percebe de Rinlo tendrá servicio de autocar desde Ribadeo

La Festa do Percebe de Rinlo, que se celebra el sábado, contará este año con un servicio de autobús público y gratuito, el Percebús, que es la principal novedad de esta edición de la cita gastronómica. "O Percebús o que quere é trasladar a todas as persoas á festa", aseguró el alcalde, Dani Vega, que añadió que "este medio público e este espazo de seguridade no que tamén queremos converter a cita son unha idea innovadora". "É a primeira vez que se fai porque o que queremos é que haxa seguridade nas nosas festas", añadió. Este autobús saldrá de la estación de autobuses de la villa a partir de las once de la mañana y hasta las dos de la tarde y, una vez acabada la cita, saldrá de Rinlo a partir de las ocho de la tarde y hasta las doce de la noche.

Durante la presentación de este nuevo servicio, en la que estuvo acompañado por la edil de Turismo, Marta Saiz, el alcalde quiso agradecer su trabajo a la cofradía de pescadores y a las mariscadoras, así como "aos percebeiros e percebeiras que hai no noso concello, que dende logo están facendo un traballo moi importante: non soamente defender un medio de vida e un sector, senón tamén impulsar unha festa gastronómica como é a Festa do Percebe". Además, Vega mostró su agradecimiento "á asociación O Cantal por todas as súas ideas e propostas e, dende logo, á Xunta por reforzar economicamente esta festa". "Entre todas as administracións e o sector, somos capaces de facer unha festa moi importante".

El reparto de raciones se llevará a cabo durante todo el día en el puerto de la localidad y la cita estará amenizada por DJ Litainer.

VIERNES. Esta edición también cuenta con actividades ya el viernes, como avanzó la responsable de Turismo ribadense. "Este ano e nesta edición queremos aumentar a programación e así o día anterior, o venres, as actividadades estarán dirixidas aos máis pequenos da casa, á mocidade e ao conxunto familiar", aseguró Saiz.

De esta manera, el Concello, en colaboración con O Cantal, organiza para las siete de la tarde, en la Praza de San Pedro, la obra de teatro Por que é salgada a auga do mar", de Os Quinquilláns Teatro, "un espectáculo ao aire libre no que dous científicos exploran teorías sobre salinidades nas augas do mar, recuperando así lendas do mundo mariño".

Y a las diez y media será la actividad No fondo do mar, con Os Quinquilláns Teatro y la banda de música ribadense, que harán un pasacalles que se convertirá en un viaje al fondo marino para descubrir aquellas especies más desconocidas.

Saiz destacó la gastronomía como "un dos elementos diferenciadores desta pequena vila, na que os produtos do mar teñen un enorme peso, sendo o percebe o prato máis característico". Rinlo también guarda la esencia de un pequeño puerto pesquero y cuenta con una de las cofradías de pescadores más antiguas de España. Además, es famoso por sus cetáreas, una estructura utilizada para el cultivo de langostas y centollos.