La Festa do Berberecho de Foz dispensó unas 1.800 raciones

La Festa do Berberecho de Foz resultó de nuevo un éxito, con cientos de personas que asistieron a la degustación de este bivalvo de tradición local, acompañado al igual que el año pasado de mejillones. Por la carpa del puerto no dejaron de pasar este sábado grupos de familias o amigos para probar las recetas preparadas por la escuela de hostelería, con los chícaros —como llaman en Foz al berberecho— al vapor, al estilo provenzal y en empanada, y los mejillones a la vinagreta y a la marinera. En total se vendieron unas 1.800 raciones.

El alcalde, Fran Cajoto, hace un buen balance de la cita, donde apreció "moita animación. Vese que a decisión do ano pasado de trasladar a festa a abril foi un gran acerto, pois había moi bo ambiente non só na carpa, senón na hostalería do pobo, que é outro dos obxectivos principais á parte de recuperar a historia e un produto como o chícaro en Foz".

La cita arrancó con el pregón a cargo del que fue el impulsor de la fiesta en 2004, José María García Rivera, alcalde entre 1995 y 2011, que inició su intervención con sus primeros recuerdos acerca del chícaro de niño cuando su familia como muchas otras acudían a la zona de O Lombo en la ría a recoger ejemplares para su venta "porque eran un sustento económico para a unidade familiar". En ese lugar hoy sigue habiendo alguno, dice, "pero son insignificantes comparado co que naqueles anos se recollía".

García Rivera. J. ÁLVEZ

Estas vivencias de muchas familias de Foz fueron las que le llevaron a impulsar hace veinte años una exaltación del producto, "porque era algo noso, que tiñamos aquí no pobo e que queriamos reivindicar. Tiña pasado e gustaríanos que tivera futuro", dijo Rivera, que puso en valor el trabajo de su equipo de gobierno, de los trabajadores municipales o del IES de Foz y su escuela de hostelería, en las figuras de Nemesio Rodríguez y Suso Liste, por la colaboración para preparar los chícaros de distintas formas.

Rivera recordó a otros pregoneros como Miguel Ángel Revilla, a quien "non custou nada convencelo para que viñera"

García Rivera recordó los viajes que realizaron para promocionar la fiesta por toda Galicia pero también en Valladolid, Ponferrada, Avilés, Laredo, Santurce y en Fitur, la convocatoria de un concurso para el diseño del cartel —pidió a la organización que recupere el "oficial"— o la búsqueda de pregonero. Entre estos destacó al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a quien "non custou nada convencelo para que viñera" en el transcurso de una excursión de focenses a la localidad hermanada de Laredo. "Nun folio marcou unha estrada, a data e puxo ‘este día voy a Foz a dar el pregón de los berberechos’. Mandou facer unha copia que me entregou a min persoalmente, e así foi", relató.

Tras apelar al entendimiento para mejorar la vida de los vecinos, dio por inaugurada la fiesta con unos versos populares: "Apañei berberechos na beiriña do mar, apañei e collinos non o podo olvidar, unha cunca de viño e un anaco de pan foi a miña merenda no recuncho do lar".

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ensalzó la calidad del marisco gallego y animó a su consumo

Entre los asistentes a la fiesta estuvo el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, que destacó la calidad del marisco gallego, "coas súas propiedades nutritivas e culinarias únicas" y animó a su consumo por los "grandes beneficios para a saúde que hai detrás".

Programa

Antes de abrir la carpa hubo un recorrido por las fotos antiguas de la Praza Conde de Fontao con Xesús do Breogán. Tras el pregón, la música de los grupos tradicionales A Subela y O Feitizo dio paso a la degustación, que duró hasta las cinco de la tarde y que estuvo animada por el dúo Primera Línea.

Por la noche la carpa reabriría solo para fiesta con los DJ Alejandro Martínez y Litainer.