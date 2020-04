La Festa da Troita de A Pontenova se cancela y pasa sus actos a 2021

La llegada del mes de mayo llevaría a A Mariña a inaugurar su calendario festivo de la primavera con la celebración de dos citas clásicas: la Festa da Troita en A Pontenova, los días 30 de abril y 1 de mayo, y las ferias de As Quendas en Mondoñedo, del 30 de abril al 3 de mayo. Sin embargo, la situación de crisis sanitaria desencadenada por el Covid-19 llevó a la organización de la cita pontenovesa a decidir su cancelación y la de la mindoniense mantendrá una reunión a finales de esta semana o principios de la siguiente para tomar una decisión al respecto, aunque todo parece indicar que correrá la misma suerte y finalmente no se celebrará tampoco.

En este sentido, el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de A Pontenova, Francisco Javier Rois, confirmó ayer que "está prevista unha reunión para a semana que vén para abordar este tema, pero vaise cancelar". "De feito xa paralizamos toda a organización cando empezou a saír todo isto do virus porque viamos que ía ser complicado poder celebrar a festa tendo en conta a cercanía das datas", añadió. De esta forma, será la primera vez que esta cita con el mundo de la pesca, declarada de Interese Turístico Galego, no se celebre en sus 42 años de historia. "Só houbo un ano no que non se puideron facer os concursos de pesca porque o río levaba moita auga e había inundacións, pero si que se fixo a comida e o resto de actos2, aseguró Rois.

La cancelación implica que los actos que ya estaban cerrados pasarán a la edición de 2021. Así, las tres Troitas de Ouro que se entregarían este año ser darán el que viene. La primera de estas distinciones era muy emotiva al ser para Luis Moirón a título póstumo; era un pescador local muy conocido y querido en la localidad. La segunda era para Ignacio Rojo Herguedas, biólogo, editor y presentador del programa Caza y Pesca de Movistar+, además del presidente de la Asociación de Pescadores por la Conservación de los Ríos. Y la tercera era para la plataforma vecinal contra la mina de Touro. Todas tendrán que esperar hasta el próximo año.

Por su parte, Miguel Souto, de la asociación As San Lucas, que organiza As Quendas mindonienses además de las ferias de octubre, asegura que todavía no está nada decidido al respecto porque están pendientes de una reunión pero considera que "por responsabilidade sería mellor non celebrar as feiras, porque aínda que non son As San Lucas teñen moito poder de convocatoria e pode ser moi arriscada a súa celebración".

En este caso el programa para la cita ya está bastante avanzado, teniendo en cuenta que falta menos de un mes para la jornada inaugural. "O prioritario agora mesmo é a saúde e aínda que esperamos que para finais de mes a situación mellore, non creo que sexa a mellor decisión celebrar un acto que ademais é moi interxeracional", añade Souto, que subraya que de todas formas será la organización al completo quien tome una decisión al respecto.

As Quendas, al igual que ocurre en As San Lucas en octubre, siempre se caracteriza por tener un completo programa de actos de distinto tipo, además de albergar la primera feria de ganado de la temporada y en la que se pueden ver los primeros potros de monte del año.