La Festa da Árbore de Mondoñedo, la primera de Europa, conmemora este año su 450 edición

El municipio mindoniense puede presumir de muchas cosas, entre ellas la de contar con la primera fiesta del árbol documentada de Europa, que se celebró en 1569, por lo que este año se conmemora el 450 aniversario para lo que la asociación que lo recuperó hace dos décadas, O Pasatempo, tiene previsto una programación especial para festejar esta cita.

Una fiesta que se celebrará el 2 de febrero, al ser la más cercana al día que se organizó la primera, que fue el 4 de febrero, el día después de San Blas, recuerda José Antonio Ares, presidente de O Pasatempo, quien explica que los orígenes de la fiesta están en la decisión del entonces alcalde Luis de Luaces de hacer una plantación junto a la iglesia de Os Remedios, tras lo que se les ofreció un banquete a todos los asistentes. «Unha medida que está relacionada coa intención do rexedor Luaces de fomentar as plantacións no concello, ata con multas para quen non as fixera, porque estaban as fragas a quedarse sen árbores porque houbera, ao parecer, talas masivas por mor da construcción de barcos», cuenta Ares.

Os Remedios será el epicientro de la fiesta, como lo fue en 1569, con banquete incluido

La cita arrancará este año en torno a las diez y media de la mañana con una ruta guiada por Francisco Piñeiro, que saldrá de la catedral y terminará frente a la casa de Luis Luaces para, posteriormente, dirigirse a la Alameda -donde los niños de Gaitaescola accederán en dos carrozas- donde se dará lectura al pregón, a cargo del cronista oficial, Antonio Reigosa, y actuará la banda de música municipal, al mismo tiempo que se invitará a los asistentes a una torrezmada. Una comida a la que también confían en que se sumen los integrantes de diversas asociaciones de senderismo de la comarca, a las que invitará a participar en la ruta, que en caso de mal tiempo se trasladará al auditorio, donde Piñeiro explicará la historia de su municipio natal con diapositivas.

PLANTACIONES. En la Alameda se procederá al acto más simbólico de la fiesta, la plantación de árboles, que en este caso se extenderá a dos castaños de Indias, un magnolio, un manzano, un acebo y una camelia, de lo que quedará constancia con una placa en el monolito existente en la zona que recuerda la celebración de la primera fiesta, que se celebró hace cuatro siglos y medio.

Los niños tendrán un mayor protagonismo en los actos de la tarde, con un taller de títeres, cuentacuentos, malabares y merienda de pan con chocolate, además de recibir los premios a los ganadores del concurso de dibujo que se ha convocado para el colegio y la escuela infantil.

Para los más mayores, y para los alumnos del instituto, habrá charlas sobre el significado de la fiesta y los árboles que se plantaban antaño, a cargo de Roberto Reigosa, de la asociación Batitales y se está estudiando también la posibilidad de hacer una ruta el lunes para escolares de otros centros de la comarca.

A todos ellos, al igual que a los que participen en la plantación del sábado, se les entregará una especie para plantar. «A idea é que cada un leve a casa o seu arboliño», afirma el presidente de O Pasatempo, muy orgulloso de poder recordar esta fiesta «o mellor que podamos, porque o merece», cuenta.