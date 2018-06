La Asociación Burela Castrexa toma el relevo de Acia Burela en la organización de la Festa Castrexa y en esta séptima edición presentada en el concello de Burela ofrecerá como principales novedades la recreación de un castro en la Praza da Mariña (con personajes, oficios, talleres y armas de la época), una representación teatral del grupo Torques y los Xantares Castrexos en la Praza do Concello. Por supuesto, no faltarán los juegos populares con la Busca do Torques, el desfile de clanes y el sorteo de 500 y 1.000 euros.

Según explicaron el castro viviente será uno de los principales reclamos para los visitantes junto con el desfile de clanes que recorrerá las calles el viernes 6 por la noche y en el que este año se aumenta el número de premios para las mejores caracterizaciones. Una vez finalizado el desfile vendrá otra de las novedades, la recreación teatral de un episodio del pasado castrexo de Burela y el primer día concluirá con la cena de hermandad entre clanes, ambientada por la música de Dambara y tras la que habrá fiesta con una discoteca móvil.

Los Xantares Castrexos son la otra gran novedad del programa y la intención es que tanto la comida como la cena del sábado se hagan en conjunto en la Praza do Concello, donde se podrán mezclar clanes organizados con cualquier otra persona que quiera participar. La organización ofrece menús castrexos a precios populares y ante la alta demanda amplió hasta el lunes el plazo de reserva, que se tiene que hacer en Óptica Afflelou de Burela. También aquí se deben anotar los participantes que quieran optar a los premios del desfile o de los juegos del sábado, que serán por la mañana en la playa y por la tarde con la Busca do Torques en la plaza.

Durante la sesión vermú se sortearán 500 euros en metálico del Tapeo Castrexo y 1.000 euros en vales de compra en los comercios colaboradores. La fiesta concluirá de noche con la actuación de la Orquesta Revolution.