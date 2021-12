A festa castrexa nas viaxes de Gulliver

Xabier Salgueiro non sabe exactamente cantos Playmóbil tén, pero han de ser ben deles. Anda desde hai anos argallando nunha das moitas asociacións que hai repartidas por toda España de afeccionados a coleccionar estes bonequiños de sete centímetros xurdidos no ano 1974 e que lles fan andar buscando por aí cales son os máis curiosos, os máis raros, os máis fermosos, os máis simpáticos. Pero el quixo darlle unha volta máis a todo iso, así que a asociación á que pertence, na que están unhas cincocentas persoas a nivel estatal, sen ánimo de lucro, chámase Aesclick (Asociación Española de Coleccionistas de Playmóbil) e desenvolve ademais un intenso labor social.

Agora mesmo andan a voltas cunha exposición en Ribadeo que aínda se pode ver ata Reis.

Como todas as que fan, queren darlle unha volta e contan parte da historia de Galicia. Concretamente como influíron as invasións normandas na zona da Mariña e como vivía tamén a poboación medieval daquela época.

A exposición en Ribadeo amosa unha aldea medieval

Con estas exposicións, conta Xabier Salgueiro, "que facemos uns tolos dos Playmóbil, imos recadando fondos de institucións públicas e privadas que logo destinamos ao noso labor social». Ese traballo social do que fala ten dúas vías: «Por unha banda, en pediatría de todos os hospitais que colaboran con nós déixannos un espazo no que nós montamos unha serie de pequenos dioramas para que os nenos poidan escapar un anaco da súa realidade e ir xogar alí". Ademáis, donan a cada hospital que colabora xoguetes "para que todos os nenos e nenas poidan estar alí e ter un xoguete coma os demais".

Hai unha vía de colaboración con ONG que traballan con nenos e sacan "partidas de diñeiro que donamos así como xoguetes para que repartan ou ben traballen con eles en terapias dos logopedas ou profesionais que teñan".

A asociación pretende botar unha man aos máis cativos

Pero quen vaia ver esta exposición, que está na oficina de información e turismo de Ribadeo, o que atopará será algo definitivamente orixinal. "O que quixeron recrear son as incursións nórdicas na zona cantábrica arredor do ano 1000 ou algo así", comenta Salgueiro, "para iso recreamos a praia das Catedrais e logo un desembarco por ser un lugar icónico da costa norte".

Aclara que eles son afeccionados ao mundo dos Playmóbil, "non historiadores, nin moito menos", pero di que aínda así o que sempre fan é documentarse un pouco "para facer algo, dentro das nosas posibilidades, que son uns dioramas con Playmóbil, o máis fidedignos posible". Di que a esta exposición están indo moitos rapaces dos colexios e institutos tanto de Ribadeo como da zona "así que demostramos que isto tamén se pode empregar como ferramenta pedagóxica".

Xabier Salgueiro non sabe cantos Playmóbil pode ter

Din que alí reproduciron, máis ou menos, "como podía ser a Galicia daquel entón, así que plasmamos diferentes estamentos sociais. Fixemos labregos dentro dunha aldea de pescadores como podía haber entón nesta zona. Tamén temos unha vila e dentro dela un castelo para representar a nobreza, pero tamén ós vilegos que eran a burguesía incipiente, con artesáns, mercaderes... E un mosteiro, claro, porque hai que amosar o poder da Igrexa".

Entre todo di que transmiten "esa idea de como está estruturado todo e, de fondo, a trascendencia que tiveron as incursións nas costas galegas daqueles normandos".

Xabi Salgueiro fala da súa afección de coleccionista con certa contención. Lembra que no seu caso "pero como no da maioría, comezou cando era un neno e quedou algo interrompida despois, na adolescencia. Máis adiante retomeina xa como adulto con 35 anos ou por aí". Conta que tiña moitos destes Playmóvil a medias co seu irmán, como pasaba con outros xoguetes, pero agora xa levou a afección un paso máis aló.

Á pregunta de cantos ten, a resposta é clara: "Pois non os contei, a verdade".