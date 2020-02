La Festa Castrexa de Burela volverá a ser el último fin de semana de junio

La asociación Burela Castrexa ya está en marcha y trabajando en la organización de la edición de este año, y ya van nueve, de la Festa Castrexa que volverá a ser el último fin de semana del mes de junio, los días 26 y 27.

"Non cambiamos de data aínda que coincide co Arde Lucus, porque decidimos que sexa sempre a última fin de semana de junio e así se vai manter", explicó este martes la presidenta del colectivo, Marta Basanta, que adelantó que en los próximos días empezarán a buscar la colaboración del comercio burelés para la cita: "Esperamos que a resposta sexa coma do ano pasado, que foi moi boa e iso anímate a seguir coa organización".

La fiesta seguirá el esquema de años anteriores, aunque también habrá algunos cambios. Por ejemplo, la búsqueda del torques, que es uno de los juegos que forman parte de la esencia de la fiesta, este año tendrá una organización diferente. Pero, los clanes volverán a desfilar el viernes por la noche y también se conserva la opción de comer y cenar en la Praza do Concello y el sábado será un día para los juegos.

"Tamén haberá actividades para os nenos porque funcionan moi ben e estamos buscando unha actuación para o sábado pola tarde que sexa diferente para poder atraer xente de fóra", aseguró Basanta.

El mercado castrexo estará gestionado por la asociación organizadora

Algo que ya está cerrado son las orquestas que animarán las verbenas de los dos días. El viernes actuará la orquesta La Bomba y un DJ y el sábado estará Furia Joven. "Son as mesmas actuacións que o ano pasado, porque funcionaron moi ben", reconoció Basanta.

MERCADO. El mercado castrexo estará gestionado por la asociación organizadora, por lo que todos los puestos que estén interesados en montarse en la cita pueden ponerse en contacto a través del Facebook dejando un teléfono o un correo electrónico de contacto. La instalación de los puestos es gratuita.