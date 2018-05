La asociación Burela Castrexa, que este año se encarga de organizar la Festa Castrexa, los días 6 y 7 de julio, sigue trabajando en una edición con la que buscan sorprender. «Queremos que a festa teña a súa parte histórica para convertela nun reclamo para a xente de fóra», explicó la presidenta de la asociación, Marta Basanta, que insiste en que buscan darle un vuelco a la cita «para ofrecer algo diferente». Y para llenar de contenido esa parte histórica ya habían avanzado que se instalará un campamento castrexo en la Praza da Mariña, que sustituirá el mercado. Ahora suman un acto más: una obra de teatro centrada en el pasado castrexo de la localidad y en la que participarán activamente los clanes. «Os clans están moi involucrados e por iso formarán parte desta obra, que vai traer máis dunha sorpresa», asegura Basanta, que añade que la representación cuenta con la colaboración del grupo de teatro Os Torques de Burela.

La presidenta de la asociación detalla que la idea es que esta representación, que se hará tras el desfile de clanes del viernes en la Praza do Concello, tenga continuidad en las ediciones sucesivas: «Igual se plantexa para que as obras vaian tendo unhas relación coas outras, aínda que non será preciso ver unha para entender as outras».

El sábado un catering servirá la comida y la cena en la Praza do Concello

Otra de las novedades de este año es la comida y la cena del sábado en la Praza do Concello. Ya el año pasado se hizo el viernes y este año se repetirá pero se alarga al sábado, aunque cambiando el formato. El viernes cada clan llevará su comida, pero el sábado habrá un catering y podrá participar todo el que quiera sin necesidad de pertenecer a un clan. Los precios ya están cerrados y los tiques para la cena y la comida serán a 20 euros y para una u otra a 12 si se compran de manera anticipada. El mismo día el precio será de 14 euros cada comida. Además durante todo el día la ambientación musical será con música celta y folk, a la que se unirá por la noche una verbena con una orquesta y un DJ.