La Festa Castrexa de Burela se transforma para adaptarse a San Juan

La Festa Castrexa de Burela se transforma definitivamente en esta edición para adaptarse a las celebraciones del San Juan. La asociación Burela Castrexa tiene ya perfilada de este año con hoguera, sardiñada y parrillada y diversas actividades tanto en la noche del día 23, como al día siguiente, el 24, que es festivo local.

En principio, la cita repetirá la estructura de año pasado, con pequeñas variaciones. El domingo 23 será la churrascada y sardiñada y a media noche se prenderá la hoguera y habrá foliada y queimada tradicional. Tanto el domingo como el lunes habrá actividades para los más pequeños en las calles de la localidad.

El presidente del colectivo, José Antonio González, confirma que la idea de la asociación es que la fecha de celebración de la Festa Castrexa sea ya para siempre coincidiendo con el San Juan, dado el éxito que en la últimas dos ocasiones en las que se hizo coincidir ambas citas. Un año más, la hostelería se sumará y los locales de la asociación de comerciantes ofrecerán comidas típicas.

Desde Burela Castrexa animan a participar en las actividades caracterizados como castrexos. "La idea de la es consolidar la cita, tras conseguir que el año pasado no desapareciese, organizándola a última hora", reconoce González que confía en que su adhesión al San Juan sea un revulsivo para que se continúa celebrando.

Esta edición no habrá juegos en la playa

Este año toda la celebración estará centrada en la Praza do Concello y las calles Eijo Garay y Pardo Bazán, que es donde se hará la hoguera, y no habrá los tradicionales juegos en la playa en los que los distintos clanes median sus fuerzas. Tampoco habrá en esta ocasión mercado ya que, según explica González, es una actividad que en las últimas ediciones no tuvo todo el éxito que se esperaba.

Lo que si está previsto es realizar una búsqueda del torques y otra actividades pensadas para los más pequeños, así como contar con animación musical en la calle contado con la participación de grupos de música tradicional de la localidad.