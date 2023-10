La Festa dos Callos repartió unas mil raciones en el Alto do Cruceiro

El Alto do Cruceiro en Xove inició este sábado su Festa do Ramo con la ya tradicional Festa dos Callos, en la que anoche había listas para repartir unas mil raciones de este plato. "Cando o tempo acompaña adoitan esgotarse", comentaba desde la comisión organizadora Rubén Sánchez.

Vecinos no solo de Xove, sino de otros concellos de la comarca, son fieles a esta cita en que la organización confía en el cátering Seiramar para la elaboración del potaje. La ración, este año a siete euros, incluía pan y vino, pero también lacón "por se a alguén non lle gustan os callos ou para os nenos, que se non os comen poden ir á festa igual".

La comisión también tiene un detalle con vecinos que no acuden a la fiesta por distintas razones, o bien por ser de avanzada edad o estar de luto por algún fallecimiento reciente. "Levámoslles os callos á casa", comenta el organizador sobre estos casos. Tampoco falta entre los integrantes de la comisión el recuerdo para Onofre Louzao, "quen nos inculcou o de facer os callos" y cuyo nombre pusieron al campo de la fiesta.

La orquesta Marbella y la discomóvil Conxuro amenizaron la verbena posterior. Los festejos siguen hoy a partir de la una de la tarde con misa solemne y procesión, además de sesión vermú con el grupo Galia, que también actuará por la noche junto a Conxuro. Terminan mañana con una sesión vermú prolongada con el dúo D'Caché, un evento incorporado hace dos ediciones y que continúa "porque moita xente ten convidados na casa" y demandaba animación el domingo.

La comisión traslada su agradecimiento al Concello y a vecinos y empresas que colaboraron.

PALILLEIRAS. Por otro lado, el Concello de Xove celebra hoy su Encontro de Palilleiras, a partir de las diez y media de la mañana en el pabellón.

La entrada es gratuita para ver las demostraciones de más de 350 palilleiras y visitar los 25 puestos artesanos instalados.