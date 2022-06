"A fervenza e o muíño danlle un encanto especial"

"Trabada é natureza", asegura Antía Fernández Acevedo, presidenta da asociación O Picato de Trabada, que de entre todas as maravillas naturais que se poden enumerar no concello elixe como o seu recuncho no municipio a área recreativa da Belosiña, pegada ao río Trabada, onde tamén hai unha pequena fervenza e un muíño, que lle dan un encanto particular ao conxunto. "É unha zona que está no medio do monte, pero está moi accesible porque non está lonxe da carretera que une Trabada con San Tirso de Abres", asegura Antía, que recoñece que é un lugar tan especial para ela que ata o escolleu para celebrar algún cumpreanos.

O idilio de Antía con esta zona empezou cando se fixo coa súa cadela Lily, de raza pomerania. "Gústalle moito bañarse e alí sei que non corre perigo", recoñece e subliña que é unha zona á que se pode "acceder todo o ano e en cada estación ten o seu encanto, pero nestas datas está todo moito máis limpo para poder desfrutala mellor", afirma.

Outra área recreativa que recomenda Antía en Trabada é a da Choza, en Ría de Abres, que ofrece un espazo precioso a carón do río Eo e á beira da N-640.

E como Trabada é natureza, Antía destaca as fragas do municipio, paraísos naturais onde adentrarse e desconectar do resto do mundo. Hai catro, a da Becerreira, a da Vilapena, a de Cabanela e a da Belosiña. Ela quédase con esta última porque simplemente "é moi bonita" e porque empeza xusto na área recreativa que leva o seu nome.

Como presidenta do Picato, Antía non pode deixar de enumerar as citas culturais que organiza a asociación ao longo do ano porque "Trabada tamén son festas culturais". Por riba de todo destaca o Entroido, que é a última cita con Don Carnal na Mariña "e gústanos moito celebralo". Para gozalo hai que esperar xa ao vindeiro ano, pero dentro duns días chega o san Xoán e O Picato celebraralo con sardiñas, bolos preñados e moita música. Así que tamén é un bo momento para visitar a localidade e senón facelo no magosto.