Ferreira saludó a la primavera

La localidad de Ferreira de O Valadouro vivió este sábado una nueva edición del Mercado de Primavera y lo hizo, como es habitual, con una gran cantidad de gente en sus calles animadas también por un tiempo casi perfecto: sin lluvias ni frío pero a salvo de un sol que pudiese complicar la estancia en las vestimentas típicas y tradicionales que lucen la gran mayoría de los asistentes y que son una de las características de la fiesta.

La alcaldesa de O Valadouro, María José Fernández, se mostró muy satisfecha del desarrollo del Mercado de Primavera, especialmente porque reconocía que había estado muy pendiente de cómo iba a evolucionar este año "no que introducimos unha serie de cambios e cando fas cousas así non sabes moi ben como van ser acollidos pola xente. Pero á vista de como estivo Ferreira, parécenos que foron ben acollidos pola xente porque tivemos comentarios moi favorables".

La regidora se refirió de forma concreta a la decoración especial que se hizo este año en todo Ferreira con motivos alusivos a la primavera "e todo o que nos chegou da xente foi positivo no sentido de que gustou moito".

María José Fernández se mostró también contenta con el resultado de otras actividades que tenían planeadas en el programa de la jornada como por ejemplo las infantiles,

En el Mercado de Primavera de Ferreira no pueden faltar nunca los productos más típicos de esta época del año. Son todos ellos productos de proximidad que hacen que los responsables de los puestos en los que se venden se muestren encantados con los resultados. La miel es uno de los productos que no suele fallar, mucha de ella producida producida en la zona de O Val do Ouro, aunque no es esto lo único que se puede encontrar, ya que este año eran unos ochenta los puestos de venta de diferentes productos los que se podían encontrar.