Fernando Suárez: "Sempre fun moi autónomo e non deixei que se me impuxese nada"

NON AGOCHA ningunha opinión sobre nada e son moitísimas cousas as que vivíu en dezaséis anos. Tamén reflexiona sobre cuestións vitais, persoais ou sobre a súa relación co BNG.

Hai que preguntarlle que é o que se leva destes 16 anos como alcalde.

Teño tres datas en realidade. Eses dezaséis anos na alcaldía, catro de primeiro teniente de alcalde e outros catro na oposición. Teño que dicir que levar un concello coma Ribadeo é moi esixente e déixache unha sensación doce, pero con momentos agrios. Pero ó final, voume con bon sabor de boca destes anos pero recoñezo que hai momentos moi ingratos nos que un se cuestiona se non paga a pena que veña outro que o faga millor.

E iso como se leva durante tanto tempo?

Pois xestionando con honestidade, co apoio dos técnicos, con diálogo cos compañeiros e sempre chegar á casa coa idea de dicir: ‘Fíxeno o millor que puiden desde a honestidade e desde o ánimo do interese público’.

Sabe que hai xa moitos anos que se cuestiona a súa relación co Bloque. Tivo iso algo que ver coa súa decisión de marchar?

(Sorrí) A ver... Eu fun moi feliz en Ribadeo e nunca tiven aspiracións a máis. O que lle tiven que dicir ó Bloque díxenllo oportunamente. Hai cousas que me disgustaron pero forman parte do pasado e non vou conseguir nada traéndoas de volta. En Ribadeo fixemos sempre o que a xente de Ribadeo nos demandaba desde unha perspectiva galeguista, de dignidade co patrimonio, a historia, a nosa lingua... Así que nin lle dou importancia nin me acordo deses desencontros. Eu estiven moi feliz en Ribadeo cos meus compañeiros de goberno, todos ó longo dos anos. Sempre fun moi autónomo e nin se me impuxo nada nin deixei que me impuxeran nada. Isto fixémolo sempre colectivamente pero desde Ribadeo... e funcionou. Vaia se funcionou! E demos lecións ó mundo sen pretendelo.

Por exemplo?

Moitas, non pretendín nada co dos eucaliptos e os incendios. Pero estou moi orgulloso de moitas cousas como as rehabilitacións, o urbanismo... Pero se me pide só unha, pois diría que logramos unha residencia para maiores única, nova, collendo o vento daquela manifestación de mil persoas e iso é do que máis orgulloso estou.

Algo contará tamén dos malos momentos.

Por suposto. Hai malísimos momentos. Dramas como cando vén alguén chorando. Alguén que necesita unha solución inmediata porque seu pai ou súa nai se puxo moi malo e só hai prazas a 300 kilómetros ou preto, pero a 2.000 euros ó mes. Entón é cando fas política de verdade. E nós convertemos as ideas en feitos cunha residencia que funciona marabillosamente ben e deixamos todo listo para que a vella se convirta en nova, e así ter dúas.

Destacouse como alcalde sempre metido en líos. Un alcalde ten que ser valente?

Ah, si. Claro. Máis que valentía, hai que saber onde queres chegar, conseguir a comprensión da xente e sempre, sempre ir da man dos técnicos se queres que che saian ben as cousas.

Isto aplícao á Illa Pancha?

Foi algo curioso, porque durante anos recibín paus das dúas partes. Dunha, unha xente que pensa que o alcalde está por riba de todo, é todopoderoso e pode facer e desafacer ó seu antollo. E doutra, un concesionario que pensa que vive na longa noite de pedra do franquismo. Fixemos o que si podiamos e o que non dependía de nós, non. E nada foi arroutado. Todo foi consultado cos técnicos. Todo. E para mostra: todos os contenciosos contra nós gañámolos sistematicamente.

Como queda agora o Concello?

Pois con multitude de proxectos listos ou case listos. Un planeamento urbanístico completo por desenrolar, máis dun millón e medio comprometido en obras... E os que veñan verán que non hai solucións sinxelas a problemas complexos. Iso de ‘isto amáñoo eu en cinco minutos’, non é así... Agora vén o verán, o Indiano, o sol, turistas... e van ver que o lixo cheira, a herba medra, e sufrirán nas súas carnes o de prometer cousas inverosímiles.

Pensa que medíu mal os tempos da súa marcha?

Eu fixen o que creín que debía facer co apoio dos meus compañeiros do goberno ós que estimo moito; apoiei a Pablo (Vizoso) e nas derrotas non hai unha soa causa, hai varias e quizais non estar eu tivo algo que ver por ser máis coñecido. Non o culpo, pero o pírrico resultado do PSOE influíu e deberan facer autocrítica, coma o BNG. Pero de cara ó futuro, eu desaparezo, retorno á miña vida laboral e o luns volto ó meu traballo que deixei hai vinte anos.

Detecta certo clasismo cando se di iso de que ‘Fernando Suárez vai ter que volver para a Veiga’?

Si, si. Nos últimos meses viralizáronse múltiples sitios onde me colocaban: en empresas de transportes, multinacionais, na Deputación cando non son nin concelleiro, na UE, no Parlamento galego... E incluso xente me desafiaba a min dicindo que o sabían de boa tinta (Rise). E eu xa non sabía que dicir. Pero vou ser un traballador ó servicio do goberno da Veiga. Claro, non podo desapegar de min un coñecemento que teño do lugar onde vou, pero vou de funcionario porque o meu rol como alcalde xa pasou. Foi unha experiencia vital que me trascenderá toda a vida. Voume e se logo me canso ou non, será cousa miña e da miña liberdade para facer o que me pete.

O SAINETE DO PEQUENO NICOLÁS

Pódese contar agora algo dise gran sainete que lle tocou vivir co Pequeno Nicolás?

Pois foi un engano máis ás altas instancias do Estado e que acabou parando en min. Primeiro enganou ó xefe da Policía Local que mo transmitíu a min sen el saber nada, claro. Falaban de dar escolta a alguén importante da Casa Real ó que dixen que por suposto, pensando na publicidade para Ribadeo malia non seu eu para nada unha persoa monárquica. A fin de contas, non lle din máis voltas, era proporcionar unha escolta e así se fixo. Desde o Concello non foi moito máis.

Pero imaxino que o sorprendería todo o que pasou despois e como rematou.

Si, si. Iso por suposto. Pero tamén teño que dicir que malia todo o que se deu despois, eu alégrome de que ese persoaxe caese gracias a Ribadeo.