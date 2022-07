"O Ribadeo Indiano é festa pero tamén é historia lembrada e dignificada"

O alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, quixo recalcar a importancia desta festa para Ribadeo. Xa que recalca que esta recreación dignifica a historia do pobo, representa a unión co seu pasado indiano. O mandatario sinalou que "é unha cita que forma parte do imaxinario colectivo de Ribadeo" e que non hai mellor oportunidade para poder reencontrarse con familia e amigos logo de dous anos de pandemia.

Como sinalou o alcalde, a colaboración do goberno municipal, a Corporación e Acisa fixeron posible que o pobo esté engalanado para a ocasión. Neste VII Ribadeo Indiano non faltará a cor nas rúas. Os traballos para darlle vida a Ribadeo, pasan pola colocación de xardineiras con flores pola vila. Foron ademais o propio alcalde e os concelleiros de Medio Ambiente, Obras e Turismo quen achegaron o ombreiro para axudar nesta tarefa.

Este Ribadeo Indiano é máis internacional ca nunca, pois contará co concerto de Lila Downs, de orixe mexicana. Sen esquecer tampouco o valor da Banda Municipal de Música de Ribadeo. Tamén, no escenario situado na rúa San Roque celebrarase o Festival de Habaneras, organizado pola Coral Polifónica ribadense. Na mesma rúa terá lugar o Mercado de Ultramar.

Queda por diante toda una fin de semana para desfrutar deste Ribadeo Indiano que comeza este venres ás sete da tarde coa presentación da festa e o pregón da presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez. Pouco despois, ás oito e media da tarde terá lugar o desembarco en Porcillán que dará comezo a unha noite de actuacións musicais e demais actividades.