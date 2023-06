El alcalde de Ribadeo en funciones, Fernando Suárez, se despidió por completo de la corporación tras un último pleno en el que felicitó al PP por su victoria lamentando, eso sí, que su formación no continúe al frente del gobierno municipal. Suárez Barcia aseguró irse de forma despreocupada aunque dedicó un párrafo de su intervención al que fue su partido, el BNG. En el mismo sí dejó entrever algunas rencillas del pasado: "Voume sen rancores e sen vendetas. Ás veces non fun comprendido noutras elites orgánicas, quizais porque nunca gobernaron ou simplemente porque non quixeron comprender as posibilidades de facer unha verdadeira Realpolitik nun pequeno Concello con alma de grande e que trascenderon para todo o noso país".

Recordó su llegada a la corporación con 26 años de la mano de Eduardo Gutiérrez, con el que admitió haber tenido fuertes desencuentros "xa olvidados", como muestra que luego lo propuso como cronista oficial de Ribadeo.

Tuvo palabras de agradecimiento para los funcionarios y trabajadores municipales aunque citó expresamente a José Rodil y José Antonio Carro, el secretario al que calificó de "erudito en cuestións xurídicas". También dejó entrever que había tratado a todo el mundo por igual indicando que "fixen o que tiña que facer sen ningunha excepción" y subrayó que tanto él como el resto de su concejales dejan el gobierno "coas mans limpas e baleiras" en alusión a que siempre se mantuvieron todos ajenos a cualquier cuestión vinculada con enriquecimientos ilícitos.