Que foi de... Fernando Villapol?

Non se lle pregunta nesta ocasión a Fernando Villapol por Sonia, a súa filla. Figura emerxente durante a pandemia soubo atemperar os ánimos dos cidadáns informando sen estridencias. E el está moi orgulloso dela. Algo menos orgulloso, ou doutro xeito, está da súa propia obra e da súa traxectoria artística, da que recoñece que xa se lle pode facer unha revisión. Lembra que na súa localidade natal, a asturiana de San Tirso de Abres, comezou sendo moi neno a darse conta das súas inquedanzas artísticas e como "cando tiña cinco ou como moito seis anos, xa escribín o meu nome nunha pedra cunha punta. E iso xa é algo. Un comezo", lembra satisfeito. Tamén rememora que había un artista que facía santos "aos que lles daba unha volta e non lle gustaban a ninguén, pero a min aquilo chamábame moitísimo a atención e pensaba que eu quería facer iso, pero ao meu xeito... E ao final, fíxeno".

E tanto que o fixo. Pero antes, cando era un rapaz, marchou á Veiga aprender a manexarse con maquinaria e xa daquela entendeu perfectamente dúas cousas: dábaselle ben e podía proporcionarlle un sustento vital. E aínda outra cousa máis: "Vin que vivir da arte era algo moi complicado, así que o primeiro que fixen foi meterme a crear a miña propia empresa para ter un sustento económico detrás que me permitise dedicarme no meu tempo libre ao que me gustaba de verdade, que era a pintura pero, por riba de todo, a escultura. E a iso me puxen, e teño que admitir que me foi ben e despois tamén me foi ben no mundo da arte".

E tanto que lle foi. Fernando Villapol empezou a facer esculturas con madeira, pero non tardou en notar que prefería traballar a pedra porque era un material distinto que se axeitaba máis ao que el buscaba.

"E iso acabou por levarme a expoñer en París, no Colexio Español, algo que non pode dicir todo o mundo. Tamén fun a Estados Unidos e a Xunta levou a miña obra por moitos sitios de Galicia. Ademais traballei en obra pública, fixen varios escudos e mesmo fixen cousas cos santos de Conforto, na Pontenova".

Pero el, inquedo, non quedou no mundo escultórico. Non hai moito que presentou un detalladísimo traballo coa historia do seu primeiro apelido que lle permitiu atopar antepasados de todo tipo "e varios con tendencia a ser bos cos traballos manuais, algo que me resultou moi curioso, a verdade".

Tamén fixo un traballo por encargo relativo a Órrea "e foi para min sorprendente, porque non sabía que alí houbera un convento de monxas ou que a Paula, a campá da catedral de Mondoñedo, foi para alí desde Órrea. Para min foi moi satisfatorio".

E agora traballa buscando unha rama do Camiño en Riotorto: "A ver que di a documentación".