"Fernández del Riego ideou as Letras Galegas para promocionar a cultura e a lingua"

O vindeiro 7 de xaneiro, coincidindo co 110 aniversario do seu nacemento, abrirase en Lourenzá o ano de Francisco Fernández del Riego, a quen en 2023 se lle dedica o Día das Letras Galegas. No seu concello natal creouse un grupo de traballo para coordinar os traballos que se levarán a cabo ao longo deste ano e do que forma parte Manuel Román Ramos, como biógrafo do autor.

Quen era Francisco Fernández del Riego?

Francisco Fernández del Riego, tamén coñecido por don Paco, foi un home que naceu en Vilanova de Lourenzá vai facer 110 anos o próximo 7 de xaneiro, que co paso do tempo se converteu nunha das personalidades máis ricas e transcendentes da historia de Galicia. Nos dous últimos terzos do século XX, practicamente non hai ninguna iniciativa a prol da cultura galega na que non participe Del Riego, moitas das veces como ideador, como arquitecto, e moitas outras como executor, como obreiro da cultura galega; como a el lle gustaba dicir «un obreiro a pé de obra».

Que destacaría vostede da súa figura?

É difícil resumir en poucas palabras unha vida tan fecunda e rica coma a de don Paco. Se cadra tería que dicir a súa intelixencia, os seus dotes de organización, a súa capacidade de traballo e a súa coherencia, todas estas virtudes dedicadas á súa idea na defensa dos intereses de Galicia.

Cal foi o seu papel como inspirador do Día das Letras Galegas?

Fundamental. Aínda que contou co apoio de Gómez Román e Ferro Couselo para presentar a súa iniciativa ao pleno da Real Academia Galega, realmente quen inventou a conmemoración do Día das Letras Galega foi el; sempre buscando a promoción da cultura e da lingua galega e tratando de divulgala e popularizala.

Como valora que se lle dedique o 17 de maio en 2023?

Moi positivamente, un acto de xustiza con quen viviu toda unha vida dedicado a Galicia. A Real Academia Galega demostra sensibilidade ao recordalo no seu 110 aniversario, que tamén coincide co 60 da creación do Día das Letras Galegas, día no que a cultura galega ten unha proxección moi popular.

Como avanzan os traballos para os actos que se desenvolverán?

Polo que respecta a Lourenzá, creouse un grupo de traballo que chamamos Mesa Coordinadora D. Pac”, que xa está a desenvolver un intenso traballo cunha serie de propostas e proxectos que se van levar a cabo ao longo de todo o ano 2023. O primeiro deles o próximo 7 de xaneiro, está previsto contar coa presenza do Presidente da Real Academia Galega, do conselleiro de Cultura e Educación, do presidente da Deputación, do reitor da Universidade de Santiago e sobre todo coa veciñanza de Lourenzá e de toda a Mariña. Estes actos serán o punto de partida de todos as conmemoracións que se van facer en toda Galicia ao longo do ano.

Que significa para Lourenzá albergar estes actos?

Para Lourenzá, penso eu, que é un motivo de orgullo converterse nun dos principais epicentros culturais do 2023. Ao divulgar e homenaxear a figura de don Paco dalgunha forma tamén se está dando a coñecer o noso concello. Eu diría que é un momento histórico para Lourenzá que o 17 de maio se concentre aquí todo o mundo da cultura galega. Por suposto que tamén para toda a Mariña á que don Paco se sentía moi vinculado.

"Sempre me sorprendeu o amor que sentía por Lourenzá, sobre todo tendo en conta que foron moitos os anos que vivíu fóra de aquí"

Cal era a relación do autor coa súa localidade natal?

A min sempre me resultou curioso e incluso sorprendente o amor e o cariño que don Paco sentía por Lourenzá, sobre todo tendo en conta que foron moitos os anos que viviu fóra de aquí. Se cadra a razón dese apego estaba en que el sentía que a esencia, as raíces do seu ideal galeguista estaban aquí. Vilanova era o seu microcosmos e sempre que tivo ocasión de mostrar esta querencia sempre o fixo. O derradeiro regalo foi a publicación do libro ‘Lourenzá’, que nos axuda a recuperar a nosa tradición, a nosa historia e a nosa memoria.

Como se adentra vostede na figura de Del Riego?

Cando no ano 2001 o Concello de Lourenzá acorda nomealo Fillo Predilecto, invitáronme a participar nun traballo colectivo, que acabou sendo un libro biográfico, titulado ‘Vivir unha vida’, que escribimos Pepe de Celeirao (Xosé López) e mais eu. Cando ao principio nos puxemos en contacto con don Paco recibiunos con cortesía, pero a min deume a sensación que nos estaba estudando. Esa inicial reticencia pronto se converteu en cercanía e amizade.

Resulta complicado ser biógrafo dun personaxe como o autor?

Se non temos en conta a miña inexperencia e limitacións en traballos deste tipo, resultoume doado, porque contamos, por un lado coa gran cantidade de bibliografía que hai sobre a súa figura e por outra coa súa axuda, colaboración e predisposición a axurdarnos en todo o que lle fose posible.

Descubriu algo na súa vida que o sorprendera?

De don Paco pódense dicir moitas cousas e todas boas, pero a min unha das facetas da súa vida que máis me impresionou foi a fe nas ideas, a resitencia, a coraxe e a valentía que mostrou en momentos moi difíciles. Para unha persoa normal non é doado entender que unha vez acabada a Guerra Civil, un rapaz de 27 anos, licenciado en Dereito, cun brillante expediente académico, que viu pasar a morte moi de cerca, que está ameazado (unha voz anónima chamábao todas as mañás e dicíalle: ¿sabe que usted está viviendo con permiso del enterrador?) e que podía instalarse nunha vida cómoda materialmente (seu sogro que era notario seguro que lle podía axudar), renuncia a todo isto e a principios dos anos corenta reorganiza o Partido Galeguista dende Vigo. Eu tiven ocasión de dicirlle isto persoalmente e don Paco contestoume: "Eu non me metía nin facia dano a ninguén, só defendía a miñas ideas e traballaba por Galicia".