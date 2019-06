Fernández Manín y Paleo renuncian a sus actas de concejal del PP en Foz

Pedro Fernández Manín y Ánxel Paleo, hasta ahora ediles del gobierno del PP en Foz, ya anunciaron su renuncia a sus actas de concejal. Fernández Manín concurría como número dos de la lista de los populares y había conseguido su escaño. En el caso de Paleo, ocupaba el número siete de la lista por lo que con los resultados de los últimos comicios no había entrado en la corporación, pero la renuncia de Manín le llevaba a cubrir el puesto que este dejaba vacante. Al no tomar posesión, será Juan José Rivas Nécega, actual secretario general local del partido, el que ocupe este lugar en la corporación. Los populares volverán a la oposición después de gobernar ocho años en minoría.

"Tanto Pedro como Ánxel xa me anunciaran que se non gobernábamos non seguirían», reconoció ayer el alcalde en funciones, Javier Castiñeira, que entiende el cansancio de ambos políticos después de ocho años dentro de un gobierno en minoría. "O compromiso era moi alto", dijo.

Ahora, desde la oposición, Castiñeira avanza que "tratarase de redirixir o programa de goberno que tiñamos para adaptalo á oposición e fiscalizaremos o labor do equipo de goberno, que contará con máis medios dos que tivemos nós". De esta forma, Castiñeira confirma que seguirá en la corporación local después de la decepción inicial con los resultados electorales: "Teño un compromiso que cumprir cos veciños e toca recompoñerse".

Castiñeira y José Antonio Hermida serán los únicos concejales que ya conozcan la corporación. Las caras nuevas del grupo popular son Laura Riveira, Verónica Soto, Concepción López y Juan Rivas.

VALORACIÓN. Sobre su renuncia, Manín explicó que después de tres años en la oposición y ocho en el gobierno le toca el turno de retirarse "por agotamento e por enfermidade". De todas formas, no se desvincula del partido: "En principio mentras Javier siga sendo o presidente local eu seguirei con el, pero á política practicamente podo asegurar que non voltarei".

De sus años de gobierno, el popular subraya su compromiso con los vecinos "foran da cor que foran" y su vocación de ayudar siempre donde los ciudadanos lo necesitaran.

Manín también destaca su buena relación con Castiñeira, del que dice "é coma un fillo para min. Tivemos as nosas diferenzas, coma todos, pero podo dicir que a maioría das decisións que tomou foron consultadas comigo e eu apoieinas. É unha persoa que se merece todo o meu apoio", dijo y subrayó que no le encuentra explicación "aos resultados electorias, porque cos nosos gobernos Foz sufriu un cambio radical e conseguimos sacar moitas cousas adiante". "A ver o que fan agora os que chegan, empezando polo tema da depuradora", afirmó.

COMIDA. La corporación focense de los últimos cuatro años celebra esta mañana un pleno de trámite para aprobar actas, al que seguirá una comida a la que irán todos los concejales, excepto los del PSOE.