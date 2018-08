La Feria de Stocks empieza fuerte en los jardines Noriega Varela de Viveiro

Cientos de personas abarrotaron por momentos los stands de la sexta Feria de Stocks de Viveiro, que arrancó con muy buenas sensaciones para la docena de negocios participantes. Entre artículos de temporadas anteriores los clientes encuentran gangas con descuentos de hasta el 80% y todavía pueden hacerlo este miércoles y jueves. La feria que organiza Centro Comercial Histórico en colaboración con el Concello, ubicada en los jardines Noriega Varela, abre de once a dos y de seis a diez de la noche.

"Hai descontos que son barbaridades, ata un 80 ou 90%", asegura Cristina Rodríguez en el stand de Kerale Moda y Óscar Rodríguez Joyeros. "Hai cousas de prata a 10 euros, reloxos que valían 200 a 10 euros, roupa ou bolsos que custaban 80 euros a 10...", cita la responsable, quien añade que con estos atractivos incentivan "que a xente se vaia contenta" al tiempo que en los negocios liberan almacén. En su tienda de ropa y complementos continúan con las rebajas, precisa, pero los artículos de temporadas anteriores los traen a esta feria que empezó para ellos "moi ben, con moita xente. Íbase quedar miña irmá soa pola mañá pero tiven que estar eu tamén porque non dabamos feito", comenta.

"Está tendo moi boa acollida, de feito houbo un momento na mañá que había unhas 50 persoas no stand e non podía nin acabar de marcar a roupa", señala Carmen Pena en el puesto de Fontana, que tiene "tallas soltas deste ano e tamén de anteriores, tanto de verán como de inverno", y entre las que se pueden encontrar "cousas de 250 euros que pasan a 39" y algunas a 5 o 9 euros. Los descuentos en general "son dun mínimo do 50 ou 60 pero que chegan ata o 80%", dice la participante, quien apunta que también hizo ventas de ropa de precios más elevados, "prenda exterior" que algunos aprovechan para comprar de cara al invierno y también pantalones. Ante la demanda tenía previsto traer más artículos de la tienda.

"Dende que abrí no paré, prácticamente no salí del mostrador y hubo momentos que hasta tuve que salirme del stand porque molestaba», comenta la propietaria de Petit Bebé, Karen Palmeiro, que se muestra "muy contenta" con esta iniciativa en la que participa por segundo año. "Traigo ropa infantil, complementos, sábanas de cuna... hay cosas como lazos que están a 2 euros y la ropa oscila entre los 5 y los 25 euros como máximo», señala. Para esta participante la feria es muy positiva ya que "ayuda a vaciar stocks, a que la gente te conozca y a cambiar un poco de aires".

También con ropa de bebé y niños está el stand de Kody Kids, donde Mercedes Gómez explicaba que tenían "descuentos del 50 al 70% y que la feria había empezado animada, ya que "siempre hay gente que viene a mirar y que compra". También es el segundo año que participan "para traer el stock que queda en la tienda".

Otros comercios participantes son Muebles Iglesias, con muebles y artículos de decoración con grandes descuentos; la tienda de ropa Kewee, donde había pantalones a 3 euros; Complementos Sulian, con rebajas del 50%; Piti Deportes, donde había camisetas a 10 euros o shorts a 15; Raquel Seijido, con artículos de decoración y complementos a precios tentadores; Stanhome, con artículos del hogar y Tupperware, y Van Surf y Van Surf Sneakers, en un doble stand con 2x1 y rebajas del 60% en su ropa de corte deportivo y zapatillas.