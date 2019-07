La feria ribadense Letras no Campo se clausura con un éxito de ventas

La sexta edición de la feria del libro Letras no Campo se clausuró con una excelente acogida por parte del público ribadense que durante las tres jornadas de apertura mantuvo un buen ritmo en el número de ejemplares vendidos, gracias sobre todo al descuento del diez por ciento en todas las publicaciones puestas a la venta por los nueve libreros presentes.

La jornada dominical se abrió con la presentación de la obra "Un nómada en bicicleta", de David Val. A continuación, fue el turno para la escritora Inma López Silva con su novela "Chámame señora pero trátame como un señor". El capítulo de presentaciones se cerró con "Beleza Vermella", escrita por Arantza Portabales. También hubo tiempo para la celebración de una mesa redonda de las asociaciones culturales que llevó por título "O libro como ferramenta: asociacionismo e cultura na Mariña".

La feria tuvo su momento musical de la mano de Ce Orquesta que representó su espectáculo "Divertimento con ... A voar". El último acto de esta sexta edición de la feria del libro Letras no Campo fue el sorteo de un atado de libros y productos de la huerta por parte de la organización, un hecho que se repitió durante los tres días del evento literario.

OUBIÑA. De entre todos los autores que presentaron sus novelas al público durante el fin de semana, una figura rivalizó por robar la atención del gran público. Laureano Oubiña dio a conocer en Ribadeo su obra homónima "Oubiña, toda la verdad".

"El libro relata mis vivencias porque la opinión pública estaba totalmente desinformada sobre mí", matiza el empresario arousano que cumplió 33 años de condena a raíz de la sentencia sobre la "Operación Nécora". "Me quejo un poco porque los medios de comunicación me han puesto de traficante de toda clase de drogas, y solo he tenido que ver con hachís, tabaco y café" relata.

Oubiña no recibió el mismo trató en otras ferias de libros autonómicas. "En muchos sitios me vetan, especialmente dónde están los partidos de izquierdas", dijo.