La Feria de Artesanía de Viveiro logra crecer en ventas con respecto a 2017

La Feria de Artesanía de Viveiro echó el cierre y consiguió algo complicado en los últimos años, como es hacer crecer el número de ventas entre los expositores. Esto se nota especialmente en un sector abierto a todo tipo de competencias. Aún así, los 32 participantes en esta iniciativa de la asociación de artesanos Proa mostraron su satisfacción por el desarrollo de una cita que se está gestando ya para el año próximo en la ciudad del Landro.

Una de las responsables de la organización, Paula Díaz, explicó su alegría por ver cómo se había ido desarrollando esta feria y hablaba sobre todo de la circunstancia de que "tuvimos mucha variedad, algo que en ocasiones en este sector es muy difícil de conseguir, no porque no haya, sino porque es complicado que te venga tanta gente de tantos sectores diferentes". Dijo que es algo que no solo notaron ellos, "sino que vimos que era algo que la gente que acudía a la feria comentaba también, y eso es importante para nosotros".

También indicó que desde la organización están satisfechos "porque constatamos que los propios artesanos se marchan también contentos". Paula Díaz explicó que todos los años reparten entre ellos en los últimos días una encuesta para que hagan sus propias sugerencias o expongan sus quejas "y en general hay que decir que las respuestas que nos encontramos son francamente positivas, así que es algo muy importante para nosotros".

IDEAS. Con respecto a la encuesta, apuntó que "también les pedimos que aporten ideas para otros años, porque se trata de gente que en algunos casos anda por ferias por toda España y siempre hace aportaciones positivas, algo que también sucedió en esta edición".

Díaz indicó que en lo que respecta al incremento de las ventas es incluso una sorpresa, "porque es cierto que en los últimos años se había complicado lo de ir creciendo en esto, pero este año, por lo que vimos, los artesanos se marchan más o menos contentos y eso está bien porque al final también es una inyección de moral para el año que viene".

En la feria se concedieron dos premios a los mejores expositores que finalmente se entregaron el domingo. El ganador fue Taller Lirandy, que se llevó 200 euros, en tanto que en segundo lugar quedó Las Flores de Greta, que se llevó un premio de 100.