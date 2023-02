Fer vale su peso en oro

Diez títulos gallegos. Esta frase debería estar relacionada con el nombre de un atleta veterano o sénior, pero nada más lejos de la realidad. Se trata de Fernando Vallines, un atleta sub-20 que el pasado sábado alcanzó la decena de medallas de oro en campeonatos autonómicos de diferentes categorías, todos ellos en la prueba de lanzamiento de peso y que ha dejado de ser una promesa para convertirse en una de las más firmes realidades del atletismo mariñano, lucense y gallego.

La última proeza de Fer llegó el sábado en Ourense, lanzando la bola de 6 kilos hasta los 14.77 metros, casi un metro por encima de su mejor marca hasta ahora, que era de 13.85. Este lanzamiento no solo le supone clasificarse para el campeonato de España sub- 20, que tendrá lugar en Sabadell los días 4 y 5 de marzo, sino que le coloca entre los mejores del ránking nacional y le convierte en un serio aspirante a medalla en la cita catalana, una espina que tiene clavada y que espera quitarse en la próxima ocasión.

Vallines partía ya como claro favorito para alzarse con el primer puesto en el Gallego, pero las victorias siguen haciéndole feliz. "Ganar sempre é unha ledicia, foi unha xornada estraña, empecei lanzando nulo porque non estaba nada cómodo no círculo. Tiña zapatillas novas e esbaraba continualmente", aseguró el joven, que en los dos últimos lanzamientos apostó por utilizar una nueva técnica y no pudo salirle mejor. "Non probara ese xeito de lanzar nin nos adestramentos, foi algo diferente ao habitual e saiume moi ben, estiven moi preto dos 15 metros", aseguró.

Fer Vallines está en el Centro de Alto Rendimiento de Pontevedra, llevando una vida casi de profesional. Su proyección le ha llevado también a ser seguido por la Federación Española de Atletismo como un posible lanzador de futuro de la selección española. El laurentino participó ya en dos concentraciones, la última en León. En ella estuvieron diez jóvenes lanzadores de jabalina, disco y peso, desde sub-16 hasta sub-20 mejorando sus técnicas y sistemas de lanzamiento. Antes había estado también en otra reunión para atletas con posibilidades de participar en el campeonato de Europa sub-20.

La cita de Sabadell la tiene metida entre ceja y ceja, ya que una medalla nacional serviría como colofón a su gran dominio a nivel gallego. Fer ya sabe lo que es quedar cuarto en un campeonato de España y espera dar ese pasito que le permite subir al cajón. "É evidente que unha medalla nacional sería a guinda, nos ránkings publicados teño a cuarta mellor marca, pero seguro que hai algún lanzador que non sae e estará entre os mellores, será complicado", augura el lanzador.

Vallines jugaba también hasta hace bien poco al fútbol, sobresaliendo en el puesto de portero, pero ahora se dedica solamente al atletismo a nivel deportivo. Además de lanzamiento de peso está empezando a probar con el disco, aunque no podrá participar en el campeonato gallego de esta disciplina. "A verdade é que me gustaría, máis que nada para saber en que nivel estou e como se me daría a competición, pero non vai poder ser porque o campionato galego coincide co Nacional de Sabadell e loxicamente esta é a prioridade".