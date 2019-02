Towanda Rebels: "Es intolerable que sigan los feminicidios y las manadas"

Las activistas del feminismo Towanda Rebels, Teresa Lozano y Zúa Méndez, dan este martes dos charlas en A Mariña, una por la mañana sobre violencia sexual para alumnos del IES y el CIFP Porta da Auga de Ribadeo, organizada por la concejalía de igualdad, y otra a las ocho de la tarde en la sala multiusos del concello de Viveiro sobre la mercantilización del cuerpo de la mujer, abierta al público e impulsada por el Observatorio da Mariña pola Igualdade.

Towanda Rebels —con más de 27.000 seguidores en Facebook, 17.500 en Twitter y 1,8 millones de visualizaciones en su canal YouTube, en vídeos como #HolaPutero contra los consumidores de prostitución o Yo te creo en apoyo a la víctima de La Manada— llaman la atención sobre que los niños a partir de 10 años ya "acceden de manera asidua a contenidos pornográficos en sus móviles", unos contenidos que transmiten "una cultura de la violación muy potente" y que muestran a las mujeres como objetos complacientes, sometidas y vejadas, comenta Teresa Lozano, quien lamenta que "se ha delegado en la pornografía la educación sexual puesto que no existe una educación sexoafectiva desde el Estado" y que básicamente lo que se enseña en las aulas son los riesgos del sexo en cuanto a enfermedades o embarazos no deseados.

En sus charlas en institutos —han dado varias por toda Galicia, además de impartir un curso de formación para profesores organizado por la Xunta— invitan a los chavales a sospechar "de todo lo que les han enseñado como normativo" y a "acercarse al feminismo" y rechazar "esa masculinidad tóxica, violenta a nivel sexual, esas manadas, porque la violencia sexual es un pilar de la violencia machista", dice Lozano.

Zúa Méndez añade que la educación es la principal arma, "es dotar de herramientas para poder poner límites, decir a las chicas que aunque quieran mucho a sus novios, si las controlan, si quieren hacer una cosa que no desean, tienen que decir que no, y a los chicos que el sexo tiene que ser deseo de las dos partes, que la violencia y las vejaciones no tienen nada que ver con el sexo, sino con el sometimiento. Sin educación los dejamos desarmados frente a una industria que quiere enriquecerse y generar clientes de pornografía y prostitución", advierte Méndez.

En la charla de Viveiro abordarán la mercantilización del cuerpo de la mujer y aquí también aludirán a la pornografía, que consideran "la semilla" de la violencia sexual y de la prostitución. "Cuando has erotizado la violencia contra las mujeres, deshumanizándolas viendo solo orificios y eso lo llevas después a la vida real con tus novias, hay un conflicto y acaban en los prostíbulos cada vez más adolescentes menores de edad, poniendo en realidad las fantasías que han visto en el porno", comenta Zúa Méndez, que cita también como ejemplo de violencia a través de la mercantilización del cuerpo de la mujer el tema de los vientres de alquiler.

"Las mismas mafias que operan dentro de la prostitución operan dentro del turismo reproductivo. Son personas ricas aprovechándose de la vulnerabilidad de mujeres con problemas económicos, ganando muchísimos millones aprovechando el deseo, que no un derecho, de ser padre y de una situación de vulnerabilidad. No podemos mirar para otro lado porque no hay mujeres de primera y mujeres de segunda. No están porque quieren", asevera.

LUCHA FEMINISTA. Towanda Rebels hablan también de la lucha feminista en la que hay avances pero también indicativos preocupantes como que se incrementen las relaciones de violencia de género y abusos entre adolescentes, "que tiene mucho que ver con una generación educada en el porno". Un motivo más para reivindicar el 8 de marzo, que no es para ellas un día de fiesta, sino de lucha porque queda mucho por hacer: "Es intolerable que estemos a un feminicidio por día, que sigan las manadas, que se denuncie una violación cada cinco horas en España, la brecha salarial, los políticos cuestionando una ley de violencia de género, que se pongan en duda los derechos de las mujeres y de los colectivos de mayor vulnerabilidad. Mientras haya mujeres prostituidas, que sufran violencia de género, violaciones, acoso, etc., lo que tenemos que hacer no es fiesta, sino luchar por todas esas mujeres", afirman.

A las féminas dedican su libro #HolaGuerrera, con el que quieren transmitir que "juntas, colectivamente, somos capaces de cambiar el mundo" y que está teniendo muy buena acogida. "Nos escriben muchas mujeres, y también muchos hombres, de que les ha servido de mucho", dicen, y eso ya es para ellas una gran satisfacción.

Rreunión para el 8 de marzo en O Valadouro

La casa de la cultura de Ferreira do Valadouro acoge este miércoles a las ocho de la tarde un nuevo encuentro abierto para organizar las movilizaciones del 8 de marzo en A Mariña, tras la realizada el pasado sábado en Viveiro.