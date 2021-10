Feminismo Unitario de Vigo ha llamado a movilizarse este sábado para "exigir justicia" después de que el juez que instruye el caso de las grabaciones de mujeres orinando durante la celebración de la fiesta de A Maruxaina en 2019 volviese a desestimar la denuncia.

Durante una rueda de prensa celebrada en la urbe olívica, las portavoces de Feminismo Unitario de Vigo Fedra Alcaraz y Ana Martínez han leído un manifiesto mediante el que han mostrado su rechazo a "un sistema patriarcal" que "permite que las mujeres sean violentadas en las calles y revictimizadas en los juzgados". Por ello, han avanzado acciones coordinadas con otras asociaciones como Materfem, Colectivo Feminista de Pontevedra y Soño de Lilith que tendrán lugar este sábado en la urbe olívica, la ciudad del Lérez, Santiago y Vilagarcía.

Además, han condenado la realización de grabaciones "a más de 87 mujeres, entre ellas, menores" cuyas imágenes se subieron a páginas web pornográficas y la resolución del titular del Juzgado 1 de Viveiro que desestimó la denuncia de nuevo.

En este sentido, han señalado que "muchas" de estas mujeres "todavía precisan tratamiento psicológico" y que la resolución judicial, que resulta "a todas luces injusta", es "contraria no solo a la petición de las víctimas, sino también al criterio de la Fiscalía". Así, han reiterado que "atenta" contra las personas que fueron grabadas y "supone una amenaza a los derechos y libertades de todas las mujeres que reclaman como suyos todos los espacios públicos".

Así las cosas, las portavoces de la entidad han asegurado que "no entienden ni comparten" la decisión del juez, que "no aprecia atentado contra el artículo del código penal que recoge el delito contra la integridad moral de las personas físicas". También han advertido de que "no consentirán que se justifiquen tan graves delitos" al "restarles importancia" y "eximir de responsabilidades a los autores", por lo que han avanzado que harán "todo lo posible" para que "no se vuelvan a repetir" y "no queden impunes".

AGRAVIO COMPARATIVO. Adicionalmente, han resaltado "el agravio comparativo frente a los hombres" que supone el hecho de que muchos de estos orinasen en "condiciones semejantes" sin que "fuese expuesta su integridad física ni moral". Por ello, han reprobado los hechos "misóginos" acaecidos, que "solo persiguen denigrar a las mujeres".

Finalmente, mediante el manifiesto, Fedra Alcaraz y Ana Martínez han trasladado su apoyo a las mujeres que presentarán recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo de modo individual o colectivo.