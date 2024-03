Félix Quintáns, un coruñés que no ha fallado en ninguna edición de la Carreira das Praias

Félix Quintans (A Coruña, 1972) ha participado en las diez ediciones de la Carreira Popular das Praias, que se disputa este Viernes Santo en el Concello de Barreiros, y que cuenta a una semana de su celebración con más de 300 inscritos tanto en la andaina, como en las categorías de menores como en la prueba absoluta.

"La descubrí de rebote", explica Quintáns. "Fue porque había ido a la media maratón de Gijón y vi un cartel y me llamó la atención", subraya. "Me decidí a ir y me encantó, ya que conocí a la gente que la organiza y era algo muy familiar, y ya pasé a formar parte de ellos, de alguna manera", argumenta.

La Carreira Popular das Praias es una de las más peculiares de las decenas de las que se disputan en la Costa de Lugo a lo largo del año, porque tiene una gran parte de recorrido por los arenales barreirenses. "Es diferente a todo lo que hay", explica. "El entorno por donde transcurre está muy bien, aunque fueron cambiando el recorrido, para no pasar por unas dunas que están protegidas", avisa. "El trato es muy familiar y me acuerdo que en las primeras ediciones incluso no se cobraba y te ponían en típico dorsal de Coca Cola con tu nombre apuntado a bolígrafo", recuerda Quintáns. "Pero cambiar de una playa a otra es muy bonito", explica.

De la primera edición recuerda con especial cariño "la amabilidad de la gente que lo organiza y luego, al acabar, hicieron un pincheo, que no es habitual en otras carreras", advierte. "Yo creo que el que la corre una vez repite, no sé si al siguiente año, pero en algún momento repite", dice.

Quintáns, que lleva desde juvenil practicando el atletismo, reconoce que depende de la edición, "hay unos años que aprovecho y me quedo el fin de semana, y en otras ocasiones voy y vengo en el día", dice. "Siempre intento arrastrar a alguien, a amigos o a familia, y casi siempre voy acompañado", dice.

En el aspecto competitivo, Quintans señala que "en las primeras ediciones es donde mejor me encontraba, y llegué a estar cerca del podio; antes me lo tomaba de una manera más competitiva, pero ahora es una carrera para disfrutarla, no lesionarte y pasarlo bien", dice. "Es importante que el tiempo acompañe, y normalmente siempre hace buen tiempo", recuerda el atleta coruñés, que reside en Oleiros.

Este deportista reconoce que su distancia favorita "son las medias maratones, pero estas carreras de nueve o diez kilómetros también me gustan", dice. En esta edición, la Carreira Popular das Praias tendrá nueve kilómetros de recorrido.

Quintáns colabora con los organizadores de la prueba y afirma que "este año no he podido por el trabajo, pero en ediciones anteriores ponía carteles de las carreras por las tiendas de running de A Coruña, y en las redes sociales también hablo bastante de ella", dice. El coruñés participa ahora como atleta independiente. "Desde que se disolvió el último club en el que estuve, el de A Estrada, ahora no estoy federado, y voy por mi cuenta", concluye.