O feitizo da pandeireta

Cando ninguén, ou case ninguén, coñecía As Tanxugueiras elas xa ían aos seus concertos, algúns deles na comarca, porque a súa paixón pola pandeireta e pola música tradicional vénlles dende nenas. Elas son As Grileiras, sete rapazas de Burela —Maite, Marta, Lucía, Sara, Noelia, María e Lola— que formaron este grupo de pandeireteiras en 2017 e que desbordan ilusión por tocar un instrumento que parece ter un feitizo especial. Moitas delas probaron outros instrumentos, pero ao final quedaron con ela: a raíña da música tradicional galega, esa que se acompaña cunha voz particular nunhas pezas que teñen identidade propia.

Todas se coñeceron ao formar parte da asociación cultural Ledicia, nalgúns casos xa súas nais pertencen ao colectivo, e pouco a pouco a súa afección por este instrumento foinas unindo ata crear o grupo co que empezan agora a facer actuacións despois do parón da pandemia. Foron dous anos nos que nin sequera se xuntaron para ensaiar. "Pensamos que a volta ía ser peor", recoñecen ao unísono, "pero xa levabamos tempo tocando xuntas, así que resultou sinxelo adaptarnos outra vez". E iso a pesar de que os ensaios téñenos que concentrar nas fins de semana porque Maite e Lucía estudan na universidade fóra de Burela. "Intensificamos as fins de semana e as vacacións e en cada ensaio podemos estar entre hora e media ou dúas horas porque como nos gusta sempre o alongamos moito", recoñece Maite.

Tocan desde nenas porque lles gustou desde o principio

No seu repertoiro hai un pouco de todo porque, como din, non hai dúas actuacións iguais e aínda que sempre hai cancións que se poden repetir, elas optan por variar as pezas para que cada concerto sexa diferente. "Na primeira actuación que tivemos agora, que foi na presentación do cartel da Semana Santa de Burela, retomamos algunhas cancións antigas porque levabamos tempo sen ensaiar", explican, "pero o repertorio ímolo modificando e, por exemplo, para as foliadas acostumamos a cantar máis muiñeiras e xotas para que os bailadores tamén poidan bailar e estas pezas son algo moi distinto ao agarrado ou ao meneo".

As foliadas, esas son precisamente as festas que máis lles gustan, "porque non só tocas, tamén bailas e cantas e móveste naquel ambiente", asegura Lola. "Ves outras formas de bailar e de tocar, coñeces xente e aprendes moitas cousas porque cando te metes a bailar con outra xente vas sacar puntos que ti non fas e quédanseche", asegura Lucía. E esa precisamente será a súa próxima cita, unha foliada, xa que volverán actuar o vindeiro sábado, día 7, na que se celebra na Praza do Souto de Cervo. Alí tocarán, bailarán e cantarán. Si, tamén cantarán, porque non hai pandeireteira que non cante. "O poder da voz é algo que se traballa, non é algo que teña que vir innato si ou si porque é algo semellante a un xogador de fútbol, canto máis entrene mellor vai xogar", sostén Maite que subliña que no caso do grupo "a profesora sempre foi a mesma e sempre che vai ensinando igual, polo que ao final adáptanse as voces e iso marca a diferenza".

As foliadas son as actuacións que máis desfrutan pola interacción

Elas son sete rapazas e a maioría dos grupos de pandeireteiras son de mulleres: "Nós temos as portas abertas a que algún rapaz que queira se una, pero é certo que a meirande parte somos rapazas. Nun Festival da Luz ao que fomos había un grupo que nos chamou a atención porque había rapaces tocando, pero non é o habitual".

Na súa play list "hai un pouco de todo" pero a música de estilo tradicional ten o espazo máis especial porque, ao final, é o que viven con máis paixón. E agora que ven que as novas xeracións mostran un maior interese por este tipo de música e incluso polo seu traballo na música, están satisfeitas porque ese feitizo da pandeireta vaia tecendo cada día máis fíos ao seu arredor.