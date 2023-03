La Feira do Trece de Alfoz incluye este año un espectáculo ecuestre

La asociación de vecinos San Sebastián de Carballido, en Alfoz ya está preparando la que será la Feira do Trece de este año para el próximo 17 de junio. Entre los actos que tienen en marcha se encuentra el espectáculo Duende Ecuestre, del centro El Rebolillo, en la que será su primera actuación en la zona. "Será a primeira vez que teremos en Carballido un espectáculo de doma de gran nivel, xa que El Rebolillo fará unha parada no noso pobo dentro do seu percorrido polas principais prazas de touros de España", explica Simón Maseda.

El espectáculo se compone de seis caballos de pura raza española, una yegua y un poni y lo integran once números, desde la presentación con todos los jinetes y caballos hasta números de doma clásica, garrocha, baile clásico, aires altos, riendas largas, baile flamenco o el carrusel de cuatro caballos, entre otros. "Dentro de este espectáculo poderemos desfrutar de Sandra Borjas, campiona mundial de exhibición de cabalo de pura raza española no Sicab 2021", subrayó Maseda.

Todos los números van acompañados de distintas músicas y comentarios explicativos a través de un locutor. Los jinetes van engalanados con trajes típicos del sur de España y los caballos ataviados con lazos, borlajes y monturas.

Desde la asociación de vecinos, que cuenta con la colaboración del Concello de Alfoz y de la Diputación provincial, buscan innovar así en el programa y esperan que guste al público.