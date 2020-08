La Feira do Libro de Foz saca los textos a la calle en firme apoyo a la cultura

"Non contaxian pero enganchan" es el eslogan de la Feira do Libro de Foz, que desde ayer y hasta el próximo 23 de agosto, acoge su trigésimo quinta edición en la Praza de Conde Fontao, dentro de un marco sanitario preocupante para toda la ciudadanía pero al mismo tiempo mostrando de este modo un firme compromiso con la cultura.

La inauguración se hizo con el pregón de Natalia Alonso Ramos, quien a continuación estuvo firmando ejemplares, y a la que acudieron miembros de la Xunta y de la Diputación de Lugo. Ambas instituciones resaltan la gran labor que están llevando a cabo los libreros para seguir adelante en el marco de una situación marcada por la Covid-19.

El director xeral de Políticas Culturais, Anxo Lorenzo, agradeció "o esforzo, a dedicación e compromiso que os profesionais do libro de Foz están a desempeñar á hora de reactivar o sector e incentivar o consumo cultural participando un ano máis nesta feira. Recordar, ademais, que se trata dun compromiso compartido coa Xunta de Galicia, que nos últimos meses está a reforzar a súa colaboración co sector editorial para apoialo no actual contexto sanitario".

La vicepresidenta de la Diputación de Lugo, Maite Ferreiro, valoró, en su paso por la inauguración del evento, el "empeño e interese das librarías para seguir mantendo estas feiras e así achegar os libros ás rúas e prazas das vilas e cidades de Galiza".

Este evento estaba marcado dentro del calendario de Feiras de Galicia 2020 de la Xunta al ser una de las citas que apoyan el sector editorial gallego y que, al igual que el resto de ferias que se celebran estos días, está adaptada al contexto de la Covid para garantizar la seguridad.