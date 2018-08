A Feira do Libro de Burela contará co autor superventas Manel Loureiro

A concellería de Cultura burelesa ultima os preparativos da Feira do Libro, que se celebrará na localidade os días 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Na primeira xornada participará o escritor pontevedrés Manel Loureiro, quen a partir das oito da tarde falará da súa última obra, Vinte, e da súa traxectoria literaria. Neste mesmo día, durante a mañá, celebrarase o primeiro concurso de Relatos al Vuelo. Aqueles e aquelas que desexen participar deberano facer cunha historia dunhas 300 palabras nun tempo máximo dunha hora e terá que incluír tres palabras escollidas ao azar. O relato gañador será lido ao día seguinte, despois do pregón que pronunciará Matías Escalera. Este mércores abre o plazo de inscrición para as persoas interesadas, a través do correo electrónico da casa da xuventude. Para a celebración desta proba deberá haber un mínimo de dez participantes de máis de dezaseis anos.

O concelleiro de Cultura, José Díaz, lembrou que "como ya presentamos en su día, la presencia de un escritor del prestigio y del nivel de ventas y número de seguidores como es Manel Loureiro, escritor de Pontevedra que estará con nosotros el viernes, el día que se inaugura la feria, a partir de las ocho de la tarde, hablando tanto de su último libro, Veinte, como de toda su trayectoria literaria. Lleva seis o siete años escribiendo, antes ejercía de abogado, que es su profesión, pero desde el éxito de sus libros Apocalipsis Zombie, enfocado y ambientado en España, su subida ha sido exponencial durante todo este tiempo y ahora es uno de los escritores españoles con más ventas".

O edil considera que "para la Feira do Libro de Burela es verdaderamente un lujo y un orgullo tener a un escritor, además gallego, que esté con nosotros y que nos hable de cómo llegó a alcanzar este éxito que ahora tiene. Esperamos que muchos fans, que seguro que tiene por esta zona porque los tiene en toda España y gente que esté por A Mariña y de vacaciones aproveche para venir a verlo hablando en primera persona. Además Manel Loureiro no solo tiene gran nivel como escritor sino también es muy buen comunicador, no en vano es colaborador de "Cuarto Milenio" y de otros programas de televisión y de radio, es un hombre que transmite muy bien, es un placer oírlo hablar y que nos cuente sus cosas. Ojalá haya muchas personas acompañándo ese día en Burela".

A Feira do Libro non só se pretende situar coma un expositor de libros, tamén pretende servir como recurso de fomento para a lectura, a cultura, e en definitiva para potenciar a educación entre os diferentes sectores da sociedade; en palabras de Díaz "para nosotros, en una feria pequeña como ésta, contar con un escritor de este nivel creo que demuestra la implicación que seguimos teniendo en Burela por este homenaje al libro, necesario una vez al año, y que fomente la lectura, que siga habiendo esa curiosidad por leer y que no se pierda algo tan fundamental para la imaginación, la educación y el desarrollo como personas de todo el mundo".