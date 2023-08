A Feira do Libro abre en Viveiro cunha gran afluencia

A Feira do Libro de Viveiro abriu as súas portas este sábado con moi bo ambiente nos postos instalados nos xardíns Noriega Varela, onde permanecerán ata o martes 15.

A inauguración oficial incluíu o pregón a cargo da escritora Nazaret López, e o infantil que ofreceu Emily Sofía Castañeda, integrante do grupo de participación xuvenil de Viveiro que foi elexida para formar parte do Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia de Galicia impulsado por Unicef.

A alcaldesa, María Loureiro, agradeceu o "esforzo da Federación de Librarías de Galicia para organizar esta cita, ademais do "traballo diario dos libreiros". A edila de Cultura, Lara Fernández, destacou que foran dúas mulleres as pregoeiras: "Temos unha conta pendente como sociedade para darlle máis espazo ás mulleres artistas", dixo. "Este tipo de feira ao aire libre é o formato ideal para sacar os libros á rúa, dinamizar o sector e crear un ambiente fantástico para achegar a literatura a todos os públicos", engadiu a deputada de Cultura provincial, Iria Castro.

Na primeira xornada asinaron ou presentaron libros Alba López Paredes, Clara Goán Vargas, Perfecto Souto, Marc R. Soto, Paco Rivas, Elena Gallego Abad, María Donapetry, Luz Darriba ou María Nieto.

Os postos instalados son os de Libraría Porta da Vila, Lar Libros-Editorial Canela, Libraría Cartabón, Libraría Aguirre, A Gata Tola, Libraría Pedreira, Librería Lume, Libraría Aenea e Librería Uróboros, xunto cos stands do Seminario de Estudos Terra de Viveiro e da Deputación de Lugo.

Programa deste domingo 13

Os primeiros en asinar libros, ao mediodía, serán Manuel Vázquez, Alba López Paredes e Perfecto Souto. Seguirá, á unha, a presentación de Saudade de Antonio Seijas acompañado do escritor e xornalista Ramón Pernas.

Pola tarde, ás seis será o espectáculo musical infantil A Ramona pequena vai á lúa de Pakolas e asinarán Perfecto Souto, Eduardo Baamonde, Eva Loureiro e Alba López Paredes.

A seguinte presentación será ás sete e media: Galicia e Portugal. Irmandade e fronteira de Ramón Villares, a quen acompañarán o xornalista Ernesto Sánchez Pombo e o profesor Emilio Xosé Insua. Media hora despois Xavier Queipo presenta a novela gráfica O Paso do Noroeste con ilustracións do viveirés Primitivo Marcos e ás oito e media Fabio Rivas presenta A pintura debida xunto a Begoña Varela.

A seguinte, en Foz

A Feira do Libro seguirá en Viveiro ata o martes e posteriormente, do xoves 17 ao domingo 20, chegará a Foz, onde as casetas se instalarán na praza Conde de Fontao.

O circuíto pechará a edición deste ano cunha última parada en Monforte de Lemos, do 23 ao 26.

Escritor de 90 anos

No stand da libraría Porta da Vila están á venda os libros de José Balseiro, o escritor de 90 anos que veranea en Viveiro e que publicou recentemente tres exemplares: Nicomedes Pastor Díaz. Una vida comentada, No mundo e Transformaciones.