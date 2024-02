La Feira das Maulas no se hará este año por los problemas económicos

La tradicional Feira das Maulas en Galdo, con más de tres siglos de historia, no se hará este año por los problemas económicos del Concello de Viveiro, encargado en las últimas ediciones de su organización y financiación. La asociación de vecinos Camiño de Galdo, que colaboraba en la celebración, manifiesta que tampoco puede asumir su coste y espera que en próximas ediciones se pueda recuperar.

La alcaldesa, María Loureiro, recuerda que antiguamente hacían la fiesta los vecinos pero en los últimos años "aumentó no solo la responsabilidad, sino también el coste económico" y el Concello de Viveiro asumió su organización y financiación para preservar la tradición. Sin embargo este año, de aprietos económicos para el ente local, explica que no pueden hacerlo: "Tal y como está la situación del Concello, con los clubs y asociaciones sin cobrar, les dijimos a los vecinos que no podíamos costearla íntegramente ni en parte, y ellos no se plantean hacerla", dice la regidora. El evento suponía unos 7.000 euros para las arcas municipales.

Desde la directiva de Camiño de Galdo confirman que este año desde la asociación "non se pode facer, máis que nada por problema económico. A feira sae moi cara e ingresos cada vez hai menos, polo que facela agora é imposible", reseñan.

Los vecinos no descartan que otras personas puedan formar una comisión y recaudar fondos para intentar organizarla. "Isto non quere dicir que non a haxa, pero quenes non a imos facer somos nós", zanjan.

La Feira das Maulas se remonta a 1721 y solo dejó de organizarse durante la pandemia. Se celebraba el segundo domingo de mayo y la programación incluía un mercado popular y feria de ganado, carreras de caballos con pruebas federadas y animación musical.